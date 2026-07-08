Χαριλάου Τρικούπη κατά Δημητριάδη για τις υποκλοπές: “Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;”

Επίθεση στον Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ, κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει την άρνησή του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, παρά τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Στο σχόλιο του το Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής για την ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη αναφέρει: «Ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτηση του με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την άρνηση του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από τις δηλώσεις Ντίλιαν αλλά και από τη δική του συνέντευξη με την οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δείχνοντας άλλους ως ηθικούς αυτουργούς, προχωρά σε μια παράξενη αναφορά.

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Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.

Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;».

Σε ανάρτησή του, ο πρώην γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού υποστήριξε ότι έχει ήδη συνεισφέρει στη διερεύνηση της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως έχει καταθέσει δύο φορές ενώπιον της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, ενώ έχει εξεταστεί μία ακόμη φορά από τον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συνδέοντας τη στάση τους με την εκλογική τους πορεία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη:

«Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.

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Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;

Η ταύτιση της με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ). Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια».