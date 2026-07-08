Πολάκης κατά Γεωργιάδη: “Βγάλε το σκασμό ακροδεξιό παρτάλι – Δεν μπορείς να φτάσεις το μπόι της ηθικής της Αριστεράς”

Η αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη στον Αλέξη Τσίπρα αποτέλεσε αφορμή για να ξεσπάσει νέα κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και τον Παύλο Πολάκη.

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Πολάκης, σε ανάρτησή του, εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη, κατηγορώντας τον ότι συνεχίζει, όπως υποστηρίζει, τις «χυδαίες αναφορές» στην Αριστερά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δέκα ζωές να ζήσεις, το μπόι της ηθικής και το ανάστημα της προσφοράς της Αριστεράς στην Ελλάδα, όχι να το φτάσεις αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παύλος Πολάκης, απευθυνόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην ανάρτησή, ο βουλευτής Χανίων υποστηρίζει ότι η Αριστερά αποτελεί συνέχεια αγώνων και πολιτικών παραδόσεων που εκτείνονται από τον Κολοκοτρώνη και τον Τρικούπη έως το ΕΑΜ, τον Άρη Βελουχιώτη, τον Μπελογιάννη, το Πολυτεχνείο, την «Αλλαγή» του 1981 και τον ΣΥΡΙΖΑ της διακυβέρνησης Τσίπρα.

«Βγάλε τον σκασμό μέλος της κυβέρνησης των ΟΠΕΚΕΠΕδων, των υποκλοπών, των 20 δισ. αναθέσεων», τονίζει μεταξύ άλλων ο Παύλος Πολάκης και προσθέτει: «Εσύ είσαι η συνέχεια των κοτζαμπάσηδων, των Βαυαρών του Όθωνα, του Δεληγιάννη, των «Βασιλέων», των δωσιλογων και γερμανοτσολιάδων που ξανάκαναν τα τανκς του Σκόμπυ κυβέρνηση μετά την απελευθέρωση, της βίας και νοθείας των δεξιών κυβερνήσεων, των χουντικών και βασανιστών της επταετίας, των Ράλληδων και Μπουράνταδων, της ΝΔ και του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ που χρεωκόπησαν τη χώρα το 2010 και την κατακρεούργησαν το 2012-‘13».

«Δέκα ζωές να ζήσεις ακροδεξιό παρτάλι, το μπόι της ηθικής και το ανάστημα της προσφοράς στην Ελλάδα της Αριστεράς, όχι να το φτάσεις αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς!!» αναφέρει επίσης.

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

«ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ!!!! Επειδή το συνεχίζεις και σήμερα (φωτο 2-3) με κάτι αλλοπρόσαλλες αναρτήσεις και δεν σου απαντάει κανένας όπως σου αξίζει, θα το κάνω εγώ γιατί λερώνει τον αέρα που αναπνέουμε η χυδαία αναφορά σου στην ΑΡΙΣΤΕΡΑ:

ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΑΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕ ΤΩΝ 2.200.000 ΤΗΣ ΝΟΒΑΡΤΙΣ, ΛΑΔΕΜΠΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΕ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΕΛΠΝΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΔΙΕΦΘΕΡΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΘΩΩΣΕ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΟΥ ΦΑΓΑΤΕ 1ΔΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΡΟΛΗΨΗΣ»!!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΒΓΑΛΕ ΤΟ ΣΚΑΣΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕΔΩΝ,ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ,ΤΩΝ 20ΔΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ!!

Δέκα ζωές να ζήσεις ακροδεξιό παρτάλι, το μπόι της ΗΘΙΚΗΣ και το ανάστημα της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην Ελλάδα της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, όχι να το φτάσεις αλλά ούτε να το ατενίσεις από μακριά μπορείς!!

Εμείς είμαστε η συνέχεια του Κολοκοτρώνη, του Καλλέργη, του Τρικούπη, του Βενιζέλου, του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ του ΑΡΗ, του Μπελογιάννη, της ΕΔΑ, του αντιδικτατορικού αγώνα, του Πολυτεχνείου, της Αλλαγής του ‘81, του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα απ’ τα μνημόνια!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εσύ είσαι η συνέχεια των κοτζαμπάσηδων, των Βαυαρών του Όθωνα, του Δεληγιάννη, των «Βασιλέων», των δωσιλογων και γερμανοτσολιάδων που ξανάκαναν τα τανκς του Σκόμπυ κυβέρνηση μετά την απελευθέρωση, της βίας και νοθείας των δεξιών κυβερνήσεων, των χουντικών και βασανιστών της επταετίας, των Ράλληδων και Μπουράνταδων, της ΝΔ και του Σημιτικού ΠΑΣΟΚ χρεωκόπησε τη χώρα το 2010 και την κατακρεούργησε το 2012-‘13.

ΣΚΑΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΝ! Γιατί κανένα καθεστώς δεν κράτησε αιώνια και η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ!!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υγ. Προς κάτι εκπροσώπους Τύπου: Συνεχίστε να ραντίζετε με βασιλικό τους ακροδεξιούς που σας κάνουν ΧΥΔΑΙΕΣ επιθέσεις!!! Τίποτα δεν μάθατε και τίποτα δεν θα καταφέρετε έτσι!!»