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ΕΛ.Α.Σ. για την απόφαση της Επιτροπής Διαφάνειας: “Επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονείας από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του”

"O λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σ' αυτό τον ξεπεσμό"

ΕΛ.Α.Σ. για την απόφαση της Επιτροπής Διαφάνειας: “Επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονείας από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του”
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Την απόρριψη από την κυβερνητική πλειοψηφία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής του αιτήματος να εξεταστούν ως μάρτυρες για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης σχολιάζει η ΕΛ.Α.Σ., κατηγορώντας την κυβέρνηση για «συγκάλυψη».

Χαρακτηρίζει «γελοίο και ανυπόστατο» το επιχείρημα ότι «αν και εμπλέκονται στο μεγαλύτερο δημόσιο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, δεν είναι δημόσια πρόσωπα», κάνοντας λόγο για «επίδειξη αντιδημοκρατικής αλαζονείας από τον πρωθυπουργό και την κυβέρνησή του».

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«Διαβεβαιώνουμε τον κύριο Μητσοτάκη ότι ο λαός μας θα θέσει γρήγορα τέρμα σ’ αυτό τον ξεπεσμό», καταλήγει η ανακοίνωση.

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