Τραμπ: «Θα χτυπήσουμε σκληρά απόψε το Ιράν» – Τι είπε για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε με δηλώσεις του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 8/7.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων στο περιθώριο της συνάντησης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ τόνισε πως η συμφωνία με το Ιράν έχει τελειώσει. «Συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, όπως κάνουν εδώ και 47 χρόνια» είπε ο Τραμπ.

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Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ «πιθανότατα θα τους χτυπήσουν ξανά σκληρά απόψε. Θα τους δώσω μια μικρή προειδοποίηση: Θα τους χτυπήσουμε σκληρά απόψε». Ο πόλεμος αφορά «την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν», πρόσθεσε.

NEW: "They violate the agreement every day. They lie. They cheat. They kill people."



President Trump says he has no choice but to keep attacking Iran as it continues to violate the agreed ceasefire.



"For 47 years, no president did anything about them." pic.twitter.com/Zdqx8sAY0t— Fox News (@FoxNews) July 8, 2026

Τραμπ από Άγκυρα: «Τέλειωσε η εκεχειρία με το Ιράν»

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Μαρκ Ρούτε, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως το μνημόνιο κατανόησης με τους Ιρανούς «νομίζω τελείωσε» μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις των δύο πλευρών. «Δεν θέλω επαφές μαζί τους, είναι άρρωστοι» επισήμανε.

«Είπαμε “Πήγαινε να κάνεις την κηδεία σου” και αντί γι’ αυτό, άρχισαν να ρίχνουν πυραύλους και να χτυπούν πλοία χθες. Έτσι τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ» περιέγραψε. Τα πλήγματα ήταν «20 φορές πιο σκληρά» από τις ιρανικές επιθέσεις αντιποίνων, σημείωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και συνέχισε:

«Τους είπα ότι κάθε φορά που χτυπάς, χτυπάμε. Μετά, φυσικά, είναι βρώμικοι παίκτες, οπότε τους κυνηγούν όλους. Άρα δεν μας αρέσουν, δεν μου αρέσουν, και είναι κακοί άνθρωποι».

Οι ΗΠΑ έχουν σπαταλήσει πολύ χρόνο με το Ιράν και «δεν νομίζω ότι ξέρουν τι στο καλό κάνουν», καθώς θα έπρεπε να είχαν κάνει μια ειρηνευτική συμφωνία εδώ και πολύ καιρό, είπε ο Τραμπ και πρόσθεσε:

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«Είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, είναι άρρωστοι άνθρωποι. Έχουν βλάψει τον λαό τους. Σκότωσαν 54.000 ανθρώπους — μέχρι τώρα — που διαμαρτύρονταν. Ξέρετε, λένε “πώς ο λαός δεν πήρε την εξουσία;” Δεν μπορούν να την πάρουν επειδή είναι νεκροί».

«Τους σκότωσαν. Κανείς δεν πρόκειται να πάρει την εξουσία — δεν έχουν όπλα, και η άλλη πλευρά έχει πολυβόλα. Και μετά τους σκοτώνουν. Ο τύπος δεν το αναφέρει. Θα αφήσω τους υπέροχους διαπραγματευτές μας να συνεχίσουν να μιλάνε αν θέλουν, αλλά δεν το βλέπω (λύση)».

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«Είναι ψεύτες… Κάνουμε μια συμφωνία. Όλοι συμφωνούν. Όχι πυρηνικά όπλα. Κάνουμε μια συμφωνία. Βγαίνουν έξω, μιλούν στον Τύπο, λένε ότι “δεν μιλήσαμε ποτέ γι’ αυτό”. Κάτι δεν πάει καλά με αυτούς. Έχουν χαζέψει».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στην Άγκυρα εάν έχει ολοκληρωθεί η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν, με τον ίδιο να απαντά:

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«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για μένα, νομίζω ότι τελείωσε. Δεν θέλω να ασχολούμαι άλλο μαζί τους. Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε. Θα μιλήσω με τους διαπραγματευτές μας, θέλουν να διαπραγματευτούν. Η άποψή μου είναι ότι απλώς χάσιμο χρόνου να ασχολούμαι μαζί τους».

«Δεν νομίζω ότι ο Ερντογάν συμπαθεί το Ιράν. Ο Ερντογάν τυχαίνει να είναι πολύ λογικός, και οι Ιρανοί τυχαίνει να είναι πολύ τρελοί. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν. Είναι σαν εμένα, έχει εκατομμύρια στρατιώτες. Η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει F-35» επέμεινε.