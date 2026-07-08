Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Oι Σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσαν σήμερα την “ακλόνητη δέσμευσή” τους στη συλλογική άμυνα με βάση το Άρθρο 5 της συμμαχίας, στη διακήρυξη της συνόδου κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα.

Στη διακήρυξή τους, ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς ανέφεραν ότι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύθηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ύψους 70 δισεκ. ευρώ (80 δισεκ. δολάρια) για το 2026 και “τουλάχιστον αντίστοιχα επίπεδα” υποστήριξης το 2027, σύμφωνα με τη διακήρυξη.

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Στυλό με το όνομά τους δώρισε στους ηγέτες η τουρκική προεδρία

Η τουρκική προεδρία προσέφερε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ένα προσωπικό αναμνηστικό δώρο, που είχε ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση.

Κάθε αρχηγός κράτους και κυβέρνησης έλαβε ένα προσωπικό κόκκινο στυλό, στο οποίο ήταν χαραγμένο με χρυσά γράμματα το όνομά του.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι τα προσωπικά στυλό ξεχώρισαν τόσο για τον σχεδιασμό τους όσο και για τον προσωπικό χαρακτήρα τους. Όπως αναφέρουν, εικόνες των δώρων που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν θετικά σχόλια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν επανέλαβε κατά την διάρκεια των εργασιών της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ τις επικρίσεις για την Ισπανία την οποία είχε χαρακτηρίσει λίγες ώρες πριν «φρικτό σύμμαχο» στο ΝΑΤΟ δίνοντας εντολή για την «διακοπή των εμπορικών σχέσεων» των ΗΠΑ μαζί της, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών στην Αγκυρα.

Ο Τραμπ δεν αναφέρθηκε ούτε στο «τέλος» της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, ούτε στο «ζήτημα» της Γροιλανδίας κατά την διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των ηγετών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.