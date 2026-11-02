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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκαν Ζωή Αναστασοπούλου και Γιώργος Βαρεμένος

Στις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Διονύση Καλαματιανό και Μίλτο Ζαμπάρα

ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκαν Ζωή Αναστασοπούλου και Γιώργος Βαρεμένος
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο, στην Ολομέλεια της Βουλής, οι βουλευτές Ζωή Αναστασοπούλου και Γιώργος Βαρεμένος, οι οποίοι κατέλαβαν αντίστοιχα τις έδρες των, Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα οι οποίοι παραιτήθηκαν από το βουλευτικό τους αξίωμα και την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, την περασμένη εβδομάδα.

Το «παρών» στην ορκωμοσία τους έδωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

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