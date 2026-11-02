ΣΥΡΙΖΑ: Ορκίστηκαν Ζωή Αναστασοπούλου και Γιώργος Βαρεμένος
Στις θέσεις των παραιτηθέντων βουλευτών Διονύση Καλαματιανό και Μίλτο Ζαμπάρα
Ορκίστηκαν με πολιτικό όρκο, στην Ολομέλεια της Βουλής, οι βουλευτές Ζωή Αναστασοπούλου και Γιώργος Βαρεμένος, οι οποίοι κατέλαβαν αντίστοιχα τις έδρες των, Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα οι οποίοι παραιτήθηκαν από το βουλευτικό τους αξίωμα και την Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ, την περασμένη εβδομάδα.
Το «παρών» στην ορκωμοσία τους έδωσε η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
«Καλορίζικοι και καλότυχοι», τους ευχήθηκε ο προεδρεύων το Σώματος, Γιάννης Πλακιωτάκης.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις