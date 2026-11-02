Σδούκου: “Η αντιπολίτευση απαξίωνε το «Eλληνικό FBI» – Τώρα που φέρνει αποτελέσματα μιλά για «αλλαγή ατζέντας»”

Στην εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξή της στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 98,9. Παράλληλα ανέδειξε τον ανήθικο χαρακτήρα της υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για ανθρώπους με προβλήματα και τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου.

Αναφερόμενη στην πρόσφατη υπόθεση με τη φιλανθρωπική ΜΚΟ, για την οποία κάθε εμπλεκόμενος έχει το τεκμήριο αθωότητας, η κ. Σδούκου τόνισε ότι «δεν μπορεί η διαφθορά να γίνει κανονικότητα. Βλέπουμε, όπως και τώρα, υποθέσεις που έχουν να κάνουν με ανθρώπους που κάνουν εμπόριο πάνω στην ανθρώπινη δυστυχία και γεμίζουν τις τσέπες τους. Είναι φοβερό αυτό και η Δικαιοσύνη πραγματικά πρέπει να είναι αμείλικτη σε τέτοιες περιπτώσεις». Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι οι υποθέσεις αυτές βγαίνουν τώρα στην επιφάνεια για να αποσπάσουν την προσοχή των πολιτών, η εκπρόσωπος Τύπου σημείωσε πως «ό,τι κι αν κάνει η κυβέρνηση, ακούω πάντα μια κριτική από την αντιπολίτευση ότι το κάνει γιατί θέλει να αλλάξει την ατζέντα από κάτι άλλο. Ό,τι κι αν κάνει, όποιο μέτρο κι αν λαμβάνει, η απάντηση από την αντιπολίτευση είναι η ίδια. Η αλήθεια, βέβαια, είναι ότι αυτές οι υποθέσεις έρχονται στην επιφάνεια διότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τα σωστά εργαλεία. Εκτός αν θέλουν τέτοιες υποθέσεις να μην αποκαλύπτονται, να μένουν θαμμένες, και μετά να μας κατηγορούν για συγκάλυψη όταν είναι θαμμένες.

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Εγώ ξέρω ότι δεν έκατσε έτσι ένα πρωί ο κ. Χρυσοχοΐδης στο γραφείο του και είπε “τι ωραία, να πιάσουμε και κανέναν τώρα” και εμφανίστηκε ο κακοποιός. Αντίθετα έχει προηγηθεί αρκετή δουλειά από τις υπηρεσίες του Ελληνικού FBI, που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια, καθώς και από πολλές άλλες αρχές. Για να δέσεις μια υπόθεση χρειάζεται χρόνος. Δεν γίνεται αυτόματα, ούτε από τη μία μέρα στην άλλη». Τόνισε δε ότι σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη αυτών των αποτελεσμάτων είναι ότι υπάρχει «η πολιτική βούληση, κάτι που έχει πει ο Μητσοτάκης από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση. Αυτό το “νομιμότητα παντού” που είπε δεν είναι κάτι θεωρητικό. Αν το δείτε, ισχύει παντού, από τις υποθέσεις στη Μύκονο, στις πολεοδομίες, στις παραλίες και οπουδήποτε αλλού».

Στη συνέχεια η κ. Σδούκου υπογράμμισε ότι «ανάμεσα στον Μητσοτάκη και στον Τσίπρα υπάρχει μεγάλη διαφορά και το καλό είναι ότι δεν μιλάμε θεωρητικά. Τους έχουμε δει και τους δύο στην καρέκλα του πρωθυπουργού. Έχουμε δείγματα γραφής και από τους δύο. Ξέρουμε τι έκανε ο καθένας, πώς στάθηκε, πώς εκπροσώπησε τη χώρα και, κυρίως, τι άφησε πίσω του. Από τη μία έχουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ενας πρωθυπουργός που έχει αναβαθμίσει την χώρα στο εξωτερικό και έχει συμβάλει καθοριστικά στο να ξανακερδίσει η Ελλάδα την αξιοπιστία, το κύρος και τη θέση που της αξίζει. Από την άλλη έχουμε έναν πρώην πρωθυπουργό. Αν κάνουμε λίγο τη σύγκριση, τον θυμόμαστε σε αντίστοιχες διεθνείς συναντήσεις και διεθνή φόρα να μην καταλαβαίνει κάποιες φορές τι συζητούν. Και αυτό μετράει στην εικόνα της χώρας. Έναν πρώην πρωθυπουργό που, επί των ημερών του, συζητούσαν στο Eurogroup για την Ελλάδα χωρίς την Ελλάδα στο τραπέζι. Αυτή είναι η διαφορά. Υπάρχει, επομένως, ένα μέτρο σύγκρισης». Απαντώντας σε ερώτηση για την επιλογή του κ. Τσίπρα να προτείνει εβδομαδιαία ταινίες ως κριτική προς την κυβέρνηση, η εκπρόσωπος Τύπου σχολίασε ότι «αν έχει ανακαλύψει το ταλέντο του ο κ. Τσίπρας στην κριτική κινηματογράφου, εγώ, να είμαι ειλικρινής, το χαίρομαι. Να συνεχίζει να βλέπει ταινίες και να προτείνει τι αξίζει να παρακολουθήσουμε».

Αναφερόμενη στην ομιλία του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, ιδίως στην αναφορά ότι «το προεκλογικό κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος», η κ. Σδούκου τόνισε ότι «εμείς από το έργο μας πρέπει να κρινόμαστε. Από αυτό θέλουμε να μας κρίνει ο κόσμος. Και μάλιστα ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο ήταν οι προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα, για να μην έχει, δηλαδή, κανείς ούτε καν την εντύπωση ότι υπάρχει πολυτέλεια στη χώρα να κατέβουν τα μολύβια. Όπως θα δείτε, έχουν ζητηθεί συγκεκριμένες προτεραιότητες από κάθε υπουργείο, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης. Η υλοποίηση θα παρακολουθείται κεντρικά από την κυβέρνηση, τον αντιπρόεδρο κ. Χατζηδάκη και τον κ. Σκέρτσο, ώστε όλα να ολοκληρωθούν στην ώρα τους. Επομένως, η κυβέρνηση έχει τη δική της δουλειά να κάνει και το κόμμα τη δική του. Σήμερα, άλλωστε, θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, γιατί και το κόμμα έχει τη δική του δουλειά να κάνει».