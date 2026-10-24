Μαρινάκης κατά Τσίπρα για τον «Νονό»: «Αφού απέτυχε το rebranding, έγινε κριτικός κινηματογράφου»

Σκληρή απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που επέλεξε την ταινία «Ο Νονός» για να σχολιάσει υποθέσεις της επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων η έρευνα για φοροδιαφυγή σε αλυσίδα εστίασης και οι καταγγελίες για στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να αποδώσει πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση για υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Μάλιστα, απάντησε στην κινηματογραφική επιλογή του πρώην πρωθυπουργού με μια δική του πρόταση: την ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο».

«Ξεκινά νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου»

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη ξεκινά με ειρωνική αναφορά στην προσπάθεια πολιτικής επανατοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα.

«Μιας και η (σύντομη) συγγραφική του καριέρα δεν βοήθησε στο rebranding, με χαρά βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας ξεκινά μια νέα διαδρομή ως κριτικός κινηματογράφου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να χρεώσει στην κυβέρνηση υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

«Θα ήταν διασκεδαστικό, αν δεν ήταν πραγματικά εξοργιστικό, ένας πρώην Πρωθυπουργός να επιχειρεί να χρεώσει στην Κυβέρνηση υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύπτονται από τις αρμόδιες αρχές επί των ημερών της», σημειώνει.

Η αναφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς και η βαριά κατηγορία

Ο Παύλος Μαρινάκης υπερασπίζεται το έργο των ελεγκτικών μηχανισμών, υποστηρίζοντας ότι οι έρευνες αποτελούν ένδειξη της αποτελεσματικότητάς τους.

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Παράλληλα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την αποκάλυψη παρανομιών ως στοιχείο ενοχής της κυβέρνησης.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κάνει λόγο για «ακραία γκεμπελικό τρόπο».

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Πρόκειται για πολιτικό χαρακτηρισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, με τον οποίο επιτίθεται στην επικοινωνιακή τακτική του πρώην πρωθυπουργού.

Οι αιχμές για τη Δικαιοσύνη επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναφέρει την αντιπαράθεση γύρω από τη λειτουργία της Δικαιοσύνης την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

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Υπογραμμίζει ότι σε μια δημοκρατία τον τελευταίο λόγο για κάθε δικαστική υπόθεση έχει η Δικαιοσύνη, ενώ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι επί της πρωθυπουργίας του επιχειρούσε να επηρεάζει τις δικαστικές εξελίξεις.

Αναφέρεται μάλιστα σε «παρα-υπουργεία» Δικαιοσύνης και συνδέει νομοθετικές επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης με πρόωρες αποφυλακίσεις καταδικασμένων για σοβαρά εγκλήματα.

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Οι αναφορές αυτές αποτελούν πολιτικές κατηγορίες του Παύλου Μαρινάκη και όχι διαπιστώσεις της παρούσας δημοσιογραφικής έρευνας.

Από τον «Νονό» στο «Υπάρχει και φιλότιμο»

Ο Παύλος Μαρινάκης κλείνει την ανακοίνωσή του απαντώντας με κινηματογραφικούς όρους στην ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα.

«Επειδή, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός αρέσκεται να μπερδεύει τον κινηματογράφο με την πραγματική ζωή, υπάρχουν και άλλες ταινίες να του θυμίζουν τα πολιτικά του πεπραγμένα», αναφέρει.

Και καταλήγει:

«Όπως για παράδειγμα το “Υπάρχει και φιλότιμο”».

Η αναφορά στην κλασική ελληνική πολιτική σάτιρα αποτελεί την απάντηση της κυβέρνησης στην επιλογή του «Νονού» από τον Αλέξη Τσίπρα.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είχε ανακοινώσει ότι κάθε Σάββατο θα προτείνει μια κινηματογραφική ταινία ως σχόλιο της επικαιρότητας.

Για την πρώτη του ανάρτηση επέλεξε τον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα, παραθέτοντας τρεις υποθέσεις που απασχόλησαν τη δημόσια συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες.

Αναφέρθηκε στην έρευνα για φοροδιαφυγή σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης, στις καταγγελίες για παρεμβάσεις στη διαιτησία και χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, καθώς και σε επιδότηση εταιρείας βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανάρτηση έκλεινε με τη φράση «Οποιαδήποτε ομοιότητα με αληθινά πρόσωπα και καταστάσεις, είναι απολύτως συμπτωματική. Είναι;».

Η συγκεκριμένη επιλογή προκάλεσε την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, μεταφέροντας την πολιτική αντιπαράθεση από τις υποθέσεις της επικαιρότητας και στο πεδίο των κινηματογραφικών συμβολισμών.

Για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ελληνικού μπάσκετ, διαβάστε επίσης το ρεπορτάζ του DEBATER: Basketgate – Έλεγχος στα πόθεν έσχες των έξι κατηγορουμένων και επέκταση της έρευνας στο ποδόσφαιρο.