Μαρινάκης: «Την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου»

«Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο περιμένουμε και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές θα το περιφρουρήσουν, είναι με την αντίστοιχη ταχύτητα που είδαμε τις αυξήσεις, λόγω των εξωγενών παραγόντων και δείξαμε ως κυβέρνηση τα αυτονόητα αντανακλαστικά για να καλύψουμε ένα σημαντικό μέρος των αυξήσεων αυτών και να μην τις πληρώσει η κοινωνία, με την ίδια ταχύτητα, να δούμε και τις αντίστοιχες μειώσεις, οι οποίες πρέπει να φτάσουν στον καταναλωτή. Γιατί όταν ο παράγων της αύξησης αίρεται ή, τέλος πάντων, περιορίζεται, πρέπει και οι αντίστοιχες αυξήσεις να υποχωρήσουν και να δούμε πλέον μειώσεις» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στον Real fm.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι μέχρι το 2020 στην Ελλάδα δεν υπήρχε καν αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός της αγοράς όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα τρόφιμα και σε μια σειρά από δραστηριότητες, όπως είναι οι εικονικές εκπτώσεις, παράτυπες δραστηριότητες.

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«Εδώ το κράτος έχει αλλάξει. Υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν διαδικασίες. Εγώ δεν θα προδικάσω ούτε πρόστιμα τα οποία δεν μπορώ να επιβάλω, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης αυτές τις μέρες» πρόσθεσε.

Για το πότε θα φανεί στην αντλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου υπογράμμισε «όταν πουλάς μια πρώτη ύλη που την έχεις αγοράσει με ένα Χ ποσό, όταν αντίστοιχα το ποσό αυτό μειώνεται ή ο παράγων αυτός ως προς την αξία του, το κόστος του, εν προκειμένω το πετρέλαιο, που επηρεάζει μια σειρά από δραστηριότητες, έχει μειωθεί ως προς το κόστος, η αγορά του δηλαδή, τότε αντίστοιχα και οι τιμές πρέπει να μειωθούν». «Άρα δεν μιλάμε για εβδομάδες μετά, μιλάμε για λίγες ημέρες. Μιλάμε για την εβδομάδα που μας έρχεται» είπε.

Για το ψήφισμα στο ευρωκοινοβούλιο για την Τουρκία και αν οι χθεσινές απαντήσεις στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών αποτελούν απάντηση στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Καταρχάς ο κ. Σαμαράς δεν είναι ευρωβουλευτής, ούτε έχει ευρωομάδα για να στηρίξει ή να μη στηρίξει μια πολύ σημαντική έκθεση, η οποία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Αλλά μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ένα από τα πιο ψευδεπίγραφα και άνευ τεκμηρίωσης αφηγήματα που προσπαθούν κάποιοι πολιτικοί, κυρίως από τον χώρο της άκρας δεξιάς και ευρύτερα τέλος πάντων του, πάλαι ποτέ, δικού μας πολιτικού χώρου, να χτίσουν, είναι το αφήγημα της ενδοτικότητας, της υποχωρητικότητας και της αναποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική».

«Όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε 7 χρόνια, δεν τα έχουμε δει αθροιστικά σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αυτό το οποίο είδαμε από την ευρωπαϊκή επιτροπή, από την Ευρώπη και από το ευρωκοινοβούλιο πλέον, είναι άλλη μία ηχηρή απάντηση, ουσίας, στα μεγάλα λόγια. Η στάση των κομμάτων σε αυτήν την έκθεση, στην ψήφιση δηλαδή της έκθεσης, άρα σε ένα ψήφισμα, λέει πολλά και δεν πρέπει να την προσπεράσουμε σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες ούτε πολιτικοί, ούτε πολίτες. Όμως, αυτοί που διεκδικούν το «μονοπώλιο» σε όλα αυτά, στον υγιή πατριωτισμό, παριστάνοντάς τους «μεγαλόστομους» πατριώτες, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου τους, φαίνεται πόσο λίγοι είναι. Και δεν θα τους αφήσουμε χωρίς να ξέρει ο κόσμος την πραγματικότητα» συμπλήρωσε.

Για την ψηφιακή πλατφόρμα posokanei.gov.gr σημείωσε ότι ο στόχος είναι να μπορούν να συγκρίνουν καλάθια, δηλαδή ένα άθροισμα προϊόντων που θέλει ο καταναλωτής να αγοράσει, να δει πού είναι πιο φθηνό αθροιστικά, να δει τα προϊόντα συγκριτικά στη χώρα μας πόσο έχουν σε ένα βάθος χρόνου, και το τρίτο, να τα συγκρίνει και με άλλα κράτη.

«Λύνει μια εφαρμογή το ζήτημα της ακρίβειας; Προφανώς και όχι. Είναι άλλο ένα όμως χρήσιμο εργαλείο που προστίθεται στα υπόλοιπα και έχει καταστήσει τη χώρα μας ικανή να αντέξει, όσο μπορεί, αυτό το κύμα. Για μένα ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσεις ένα πρωτοφανές πληθωριστικό κύμα, που βιώνουμε και εμείς και τα υπόλοιπα κράτη, είναι να μεγαλώνεις την πίτα, να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδα, μειώνοντας τους φόρους. Θυμάστε ότι μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση και στον προϋπολογισμό για υπερφορολόγηση, επειδή αυξάναμε τα φορολογικά έσοδα, κάτι που είναι καλό όταν μειώνονται οι φόροι. Λοιπόν, ο στόχος είναι να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα, να μεγαλώνει η πίτα και όσα παραπάνω λεφτά εισπράττει το κράτος από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, γιατί δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο, να γυρίζουμε πίσω στον κόσμο όσα στερήθηκε και δικαιολογημένα ζητάει, με φοροελαφρύνσεις» τόνισε.

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Για τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε ότι η αντιπολίτευση συνεχίζει στον δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του ’80. «Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε, ως πολιτικό σύστημα, από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλουμε, γιατί δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις ακόμα και τέσσερις και πέντε δεκαετίες» τόνισε.

Τέλος, σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Προφανώς δεν υποτιμούμε έναν πρώην πρωθυπουργό, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο κ. Τσίπρας έφυγε, παραιτήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας πάρει 17% παραπάνω από ό,τι παίρνει τώρα στις δημοσκοπήσεις ως πρόθεση ψήφου, αλλά τον κ. Τσίπρα, όπως και όλους μας θα μας κρίνουν οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να προδικάζουμε κανένα αποτέλεσμα. Εγώ μιλάω στην ουσία», σημειώνοντας ότι οι πολίτες δεν έχουν ακούσει από την αντιπολίτευση κοστολογημένες προτάσεις.