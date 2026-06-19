Ειρήνη Αγαπηδάκη: Η αποκάλυψη για τα κιλά της – “Ζω με την παχυσαρκία όλη μου τη ζωή”

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα προβλήματα παχυσαρκίας που αντιμετωπίζουν τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικοι, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και στην δική της προσωπική εμπειρία.

«Είχα φτάσει τα 108 κιλά και τότε δεν είχε δυστυχώς φάρμακα. Έπρεπε να τα χάσω με τον δύσκολο τρόπο. Ήταν πολύ δύσκολο και είναι για μια ζωή. Εγώ ήμουν παχύσαρκη από παιδί. Δεν είναι ότι υπήρχε μια εγκυμοσύνη, πήρα παραπάνω κιλά και τα έχασα, που και αυτό δεν είναι εύκολο. Ζω με την παχυσαρκία όλη μου τη ζωή και το λέω γιατί δεν το ξεχνάς ποτέ. Πρέπει να προσέχω πάντα. Άρα, για να μπορώ να είμαι σε κιλά που να μη με πονούν τα πόδια μου, να μη με πονούν τα γόνατά μου, να μην έχω όλες αυτές τις ενοχλήσεις, πρέπει να προσέχω συνέχεια. Δυστυχώς, είναι κάτι που μαθαίνεις από την αρχή. Διαφορετικά, επιστρέφει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Παράλληλα η Ειρήνη Αγαπηδάκη είπε ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί τόσο σε μικρότερες ηλικίες όσο και στα εφηβικά χρόνια. Συγκεκριμένα τόνισε ότι λόγω της παχυσαρκίας αντιμετωπίζουν επιπτώσεις στην υγεία τους παιδιά ακόμη και στο νηπιαγωγείο. Χαρακτηριστικά είπε: “Ναι, και είχαμε και πάρα πολλά παιδιά στην εφηβεία με τέτοια θέματα και πολλά παιδιά στο νηπιαγωγείο. Έχουμε και παιδάκια που είναι στην Ε΄ και στη ΣΤ’ Δημοτικού και υποφέρουν από υπέρταση εξαιτίας της παχυσαρκίας. Δηλαδή η χώρα είχε ένα πρόβλημα, ξέρετε, κάτω από το χαλί”.

Ενώ στη συνέχεια η Ειρήνη Αγαπηδάκη συμπλήρωσε: “Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα μετρήσεις, πρέπει να μπορέσεις να τα αποτυπώσεις για να τα λύσεις. Και κάναμε μια προσπάθεια, η οποία περιλάμβανε τους δήμους. Δημιουργήσαμε τοπικά δίκτυα σε όλη τη χώρα, τα πανεπιστήμια και όποιον άλλο φορέα ήταν σχετικός με το κομμάτι αυτό”.

“Μπήκαμε στα σχολεία με τρεις τρόπους: δωρεάν άθληση, δραστηριότητες που κάνουμε σε όλη τη χώρα και υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής. Μοιράσαμε πάνω από εκατό χιλιάδες δωρεάν υγιεινά γεύματα σε όλη τη χώρα. Δύο χιλιάδες οικογένειες με παιδιά που είχαν παχυσαρκία έχουν πλέον φυσιολογικό βάρος. Και παιδιά που είχαν αυξημένη χοληστερίνη και προβλήματα υπέρτασης έχουν επανέλθει. Έχει μειωθεί η αγωγή ή έχει σταματήσει η αγωγή, γιατί χάθηκαν τα κιλά”, είπε στην συνέχεια η Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Όσον αφορά τα φάρμακα που κυκλοφορούν στο εμπόριο κατά της παχυσαρκίας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη ανέφερε ότι αν και έχουν υψηλή αποδοτικότητα, οι πολίτες δεν πρέπει να τα λαμβάνουν σε καμία περίπτωση χωρίς ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση. “Έχουν δείξει ότι έχουν πολύ υψηλή αποδοτικότητα. Κοιτάξτε, να είμαστε ξεκάθαροι και να λέμε αυτό που μας λέει η επιστήμη. Η επιστήμη λέει ότι όντως τα παντρεύεσαι, όπως παντρεύεσαι, για παράδειγμα, αν έχεις υψηλή χοληστερόλη, τις στατίνες ή οποιοδήποτε άλλο φάρμακο. Η παχυσαρκία είναι νόσος. Το ξαναλέω. Εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να μην παίρνω φάρμακα.Θα πρέπει να προσέχω μια ζωή. Αν δεν προσέξω, θα επιστρέψει”.

“Αντίστοιχα, όταν ένας άνθρωπος παίρνει την αγωγή, φαίνεται ότι πρέπει να την παίρνει διά βίου και έχουμε και νέα φάρμακα σε εξέλιξη. Βέβαια. Πρέπει να τροποποιείται η συμπεριφορά, το κομμάτι που έχει να κάνει με την άσκηση. Στην Ελλάδα έχουμε υποκινητικότητα. Προσέξτε, δεν είναι ότι δεν αθλούμαστε. Καθόμαστε όλη μέρα. Στην καρέκλα, στον καναπέ, με ένα κινητό, όπως κάνουν όλοι. Αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται το ανοσοποιητικό, το ορμονικό και μια σειρά από συστήματα τα οποία σχετίζονται και με την παχυσαρκία. Επομένως, φαίνεται ότι τα φάρμακα αυτά βοηθούν σε όλους αυτούς τους κλινικούς δείκτες. Μειώνουν τα κιλά, μειώνουν και το λίπος”.

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“Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία η σωστή διατροφή, για να μη μειωθεί η μυϊκή μάζα. Γιατί οι άνθρωποι, ειδικά όσοι είναι μεσήλικες, εάν δεν φροντίσουν τη διατροφή και την άσκηση, θα έχουν αυτή την παρενέργεια, που είναι σοβαρή. Το να μειωθεί η μυϊκή μάζα μπορεί να οδηγήσει σε κινητικά προβλήματα, οστεοπόρωση κ.λπ. Και γι’ αυτό έχουμε πάντα τον γιατρό. Όχι να τα παίρνουν μόνοι τους. Δεν πάνε μόνοι τους στο φαρμακείο να πάρουν την ένεση. Δεν επιτρέπεται αυτό. Στο πλαίσιο του προγράμματος γίνεται πρώτα η ιατρική αξιολόγηση, για να βεβαιωθούμε κιόλας ότι ένας άνθρωπος πράγματι μπορεί να το πάρει. Δεν έχει κάποια αντένδειξη, όπως με κάθε άλλο φάρμακο. Μετά υπάρχει η ιατρική παρακολούθηση και βέβαια η διατροφική συμβουλευτική”, είπε κλείνοντας η Ειρήνη Αγαπηδάκη.