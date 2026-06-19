Ινάκι Πένια: Προχωράει η μεταγραφή του τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα στον Παναθηναϊκό
Ο 27χρονος τερματοφύλακας είχε την περσινή σεζόν 16 συμμετοχές με την Έλτσε
Κοντά σε συμφωνία με τον τερματοφύλακα Ινάκι Πενια (Inaki Pena) βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο της Καταλονίας.
Σύμφωνα με τον καταλανικό Τύπο, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει τις επαφές με την Μπαρτσελόνα για την αγορά του έμπειρου τερματοφύλακα, αντί τριών εκατομμυρίων ευρώ. Ο Ινάκι Πένια (Inaki Pena) αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.
Ο Πένια έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα έως το καλοκαίρι του 2029 και δεν είχε πολλές πιθανότητες να βρει θέση στο ρόστερ της (και) την επόμενη σεζόν. Με “παρόντες” τους Γκαρθία, Σέζνι και Κότσεν, ήταν εξαρχής πολύ πιθανό να παραχωρηθεί απ’ τους “μπλαουγκράνα”.
Ο 27χρονος τερματοφύλακας είχε την περσινή σεζόν 16 συμμετοχές με την Έλτσε στο ισπανικό πρωτάθλημα, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στην Γαλατάσαραϊ.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις