Κυρανάκης: «Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τρίτης (16/06), και έστειλε σαφές μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και την εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας επισήμανε ότι σε περίπτωση που ο πρώην πρωθυπουργός προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, θα πληγώσει την παράταξη αλλά «κυρίως τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό».

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Ανάμεσα στον σεβασμό προς τον Αντώνη Σαμαρά και την ανάγκη συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να ισορροπήσει ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας προς τους ψηφοφόρους της κυβερνητικής παράταξης, ενόψει εκλογών. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «με τον Αντώνη Σαμαρά με συνδέει εδώ και πολλά χρόνια μια προσωπική σχέση και ο σεβασμός μου στο πρόσωπό του είναι αδιαπραγμάτευτος», σπεύδοντας ωστόσο να χαρακτηρίσει «άδικη» την κριτική που ασκεί στη Νέα Δημοκρατία.

«Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη»

Ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον κ. Σαμαρά, είπε: «Αν κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη και κυρίως τον ψηφοφόρο της ΝΔ που τον στήριξε και τον έκανε πρωθυπουργό», προσπαθώντας να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από τις προσωπικές σχέσεις στο συλλογικό αίσθημα της βάσης.

Επίσης ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, εξήρε την προσφορά τόσο του Κώστα Καραμανλή όσο και του Αντώνη Σαμαρά στην παράταξη, επιμένοντας ότι ο σεβασμός προς τα πρόσωπα δεν αναιρεί την ανάγκη πολιτικής καθαρότητας και ενότητας ενόψει της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

«Η δική μου αίσθηση είναι πως πρόκειται για τετρακοσάρι»

Μιλώντας για το αν η χώρα έχει εισέλθει σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, ο κ. Κυρανάκης χρησιμοποίησε έναν αθλητικό παραλληλισμό. Θέλοντας να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει σε περίοδο έντονης πολιτικής κινητοποίησης, χωρίς όμως να αντιμετωπίζει τις κάλπες ως μια μακρά και φθίνουσα διαδικασία είπε ότι «η δική μου αίσθηση είναι πως πρόκειται για τετρακοσάρι».

Έπειτα είπε ότι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα προσέλθει με δύο βασικά όπλα: την αξιοπιστία όσων υλοποίησε και την ελπίδα για όσα δεσμεύεται να κάνει στη συνέχεια. «Ο ψηφοφόρος που πάει στην κάλπη θα εκτιμήσει τόσο την αξιοπιστία του κάθε κόμματος όσο και την ελπίδα που θα του προσφέρει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «ό,τι υποσχεθήκαμε το κάναμε πράξη».

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο αναγνώρισε ότι μεγάλο πρόβλημα για τα νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια, ωστόσο υποστήριξε ότι οι αυξήσεις στους μισθούς από το 2019 και μετά ήταν υψηλότερες από τον πληθωρισμό. Παράλληλα, προανήγγειλε σημαντική ανανέωση στα ψηφοδέλτια, λέγοντας ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα συμμετοχής νέων προσώπων.

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«Ο Τσίπρας επέλεξε ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα για το κόμμα του»

Αναφερόμενος στην επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο, ο κ. Κυρανάκης κατέκρινε το όνομα του νέου κόμματος λέγοντας: «ο Τσίπρας έκανε ένα κακό νέο ξεκίνημα, επιλέγοντας ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα για το κόμμα του».

Ο κ. Κυρανάκης με αυτή την φράση προσπάθησε να εντάξει την ΕΛΑΣ στο κυβερνητικό αφήγμα περί επιστροφής σε παλιές δικαστικές γραμμές, αντιπαραβάλλοντας την ανάγκη σταθερότητας και συνέχειας που θέλει να εκπέμψει η Νέα Δημοκρατία.

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«Για πρώτη φορά υπάρχει κυβέρνηση που επιλέγει να συγκρουστεί με τα κυκλώματα διαφοράς παρά το πολιτικό κόστος»

Στη μάχη κατά της διαφθοράς έδωσε ιδιαίτερο βάρος ο κ. Κυρανάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι κυβέρνηση επιλέγει να συγκρουστεί με τα κυκλώματα του κράτους, ακόμη και αν αυτό έχει πολιτικό κόστος,

Αναφερόμενος σε υποθέσεις που απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολεοδομίες έως το Κτηματολόγιο και τα κυκλώματα στα διπλώματα οδήγησης, σημείωσε ότι πολλές από τις σημερινές δικογραφίες και δικαστικές εξελίξεις είναι αποτέλεσμα ελέγχων και καταγγελιών που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια.

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«Οι διάλογοι που ακούμε σήμερα είναι του 2021. Οι καταγγελίες έγιναν ακόμη νωρίτερα. Στο Κτηματολόγιο οι καταγγελίες έγιναν το 2023, οι συλλήψεις το 2025 και η δίκη γίνεται το 2026», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πρακτικές δεκαετιών έμειναν για χρόνια ανέλεγκτες.

«Για πρώτη φορά υπάρχει κυβέρνηση που γνωρίζει ότι θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά επιλέγει να συγκρουστεί με τα κυκλώματα διαφθοράς μέσα στο βαθύ κράτος. Είναι μια δύσκολη μάχη, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την πάμε μέχρι τέλους», τόνισε.

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«Φεύγω ικανοποιημένος από το υπουργείο Μεταφορών»

Έπειτα ο κ. Κυρανάκης έκανε έναν απολογισμό για την θητεία του στο υπουργείο Μεταφορών, λέγοντας ότι φεύγει ικανοποιημένος, καθώς έκανε πράξη τη δέσμευση του για «ασφαλέστερα τρένα».

Επανέλαβε ακόμη ότι μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί η πλήρης λειτουργία τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και ETCS στον άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, συνδέοντας το έργο αυτό με την προσπάθεια αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στον σιδηρόδρομο.

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