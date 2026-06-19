Στρατηγική επένδυση 14,8 εκατ. ευρώ από τη Lidl Ελλάς για το νέο της κατάστημα στη Σαντορίνη

Η Lidl Ελλάς, πιστή στο όραμά της για συνεχή ανάπτυξη και αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας των καταναλωτών, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, άνοιξε τις πόρτες του νέου της καταστήματος στη Σαντορίνη, στην περιοχή Μεσαριά, 1ο χλμ Επ.Οδ. Φηρών-Πύργου.

Το νέο, υπερσύγχρονο κατάστημα αντικατέστησε το παλαιότερο της περιοχής, προσφέροντας πλέον έναν ριζικά ανανεωμένο, άνετο και φιλικό προς το περιβάλλον χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού.

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Η συνολική επένδυση για το έργο ανήλθε στα 14.860.000€, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη της εταιρείας στην τοπική οικονομία και την ελληνική περιφέρεια.

Το νέο κατάστημα διακρίνεται για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, καθώς ενσωματώνει πλήρως στοιχεία της κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, εναρμονισμένο απόλυτα με το μοναδικό φυσικό και δομημένο περιβάλλον του νησιού.

Με χώρο πώλησης 916 τ.μ., το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αναβαθμισμένη, γρήγορη και ευχάριστη πλοήγηση. Ανάμεσα στις σημαντικές καινοτομίες και παροχές του περιλαμβάνονται:

● Σύγχρονα Ταμεία: Διαθέτει συνολικά 10 ταμεία, εκ των οποίων τα 6 είναι self-checkout ταμεία και 4 παραδοσιακά, εξασφαλίζοντας μέγιστη ταχύτητα στις συναλλαγές.

● Ανανεωμένα τμήματα: Φιλοξενεί έναν υπερσύγχρονο χώρο Bake Off με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και ψωμί που ψήνονται καθημερινά, καθώς και ανελκυστήρα πελατών για εύκολη πρόσβαση.

● Εξωτερικές υποδομές: Διαθέτει νέο, εργονομικό στέγαστρο για τα καρότσια, διευκολύνοντας την κίνηση των καταναλωτών.

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H Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει στην πράσινη κινητικότητα και την άνετη πρόσβαση:

● Χώρος Στάθμευσης: Διατίθενται συνολικά 111 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 98 γενικές, 7 θέσεις για ΑμεΑ και 6 θέσεις φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα.

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● Ηλεκτροκίνηση: Ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας είναι διαθέσιμος 1 φορτιστής ηλεκτροκίνητων οχημάτων ενώ υπάρχει τεχνική πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση σε έως και 6 θέσεις φόρτισης.

Για τη Lidl Ελλάς, η επένδυση αυτή ξεπερνά τους αριθμούς και τα τετραγωνικά μέτρα. Αποτελεί μια ζωντανή υπόσχεση προς την τοπική κοινωνία της Σαντορίνης: τη δέσμευση να στέκεται καθημερινά δίπλα στους κατοίκους και τους επαγγελματίες του νησιού, προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας στην καλύτερη δυνατή τιμή.

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Με σεβασμό στην κυκλαδίτικη ταυτότητα, έμφαση στη βιωσιμότητα και στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, το νέο κατάστημα δεν είναι απλώς ένας χώρος αγορών, αλλά ένας νέος κόμβος συνάντησης, στήριξης και ανάπτυξης για ολόκληρο το νησί.