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Δημοσκόπηση ALCO: Μεγάλο «αγκάθι» η ακρίβεια – «Φρένο» στα μπάνια του λαού, τι απαντούν οι πολίτες για τα ελληνοτουρκικά

Τα ευρήματα του δεύτερου μέρους

Δημοσκόπηση ALCO: Μεγάλο «αγκάθι» η ακρίβεια – «Φρένο» στα μπάνια του λαού, τι απαντούν οι πολίτες για τα ελληνοτουρκικά
(EUROKINISSI/ ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ)
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Τα αποτελέσματα του δεύτερου μέρους της δημοσκόπησης της εταιρείας Alco παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Τρίτης (16.06) στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Σε ερώτηση αναφορικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το φόβο για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση οι απόψεις των πολιτών είναι διχασμένες. Το 46% απαντά ότι δεν φοβάται μία κλιμάκωση με το 44% να απαντά θετικά.

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Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση των ελληνικών νοικοκυριών, το 47% απαντά ότι η κατάσταση τους είναι χειρότερη με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και το 45% να αναφέρει ότι είναι ίδια.

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Όχι στις καλοκαιρνές διακοπές για εξοικονόμηση πόρων απαντά το 47% των ερωτηθέντων, αιτιολογόντας και το σκεπτικό της απόφασής τους.

Την ίδια ώρα το 44% να απαντά ότι έχει προγραμματίσει κάποια καλοκαιρινή απόδραση.

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