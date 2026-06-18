Μαρινάκης για Τουρκία: “Το ψήφισμα της ευρωβουλής δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις, υπάρχουν πολλοί ψευτοπατριώτες σε όλο το πολιτικό φάσμα”

Σε θέματα της επικαιρότητας αναφέρθηκε σήμερα (18/6) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, την πλατφόρμα posokanei και την αναθεώρηση του άρθρου 16 κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για την υπόθεση του ψηφίσματος της Κομισιόν για την Τουρκία, ανέφερε πως: «Έπεσαν οι μάσκες για δυο λόγους. Για άλλη μια φορά πήγαν στον κουβά όλοι όσοι θεωρούν ότι η τακτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι μια τακτική ενδοτισμού και η χώρα απομονώνεται. Το ψήφισμα της ευρωβουλής για την Τουρκία δικαιώνει τις ελληνικές θέσεις. Άλλο ένα θέμα είναι οι ψήφοι.

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Την υπερψήφισαν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά ψήφισαν Πλεύση Ελευθερίας και Νίκη. Όλοι οι άλλοι απείχαν. Υπάρχουν οι ψευτοπατριώτες από όλο το πολιτικό φάσμα. Να τους χαίρονται τους ευρωβουλευτές τα κόμματά τους».

«Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών.

Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Αναφέρθηκε ακόμη στη νέα εφαρμογή «PosoKanei», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τιμές περίπου 10.000 προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Επικαλούμενος δήλωση του πρωθυπουργού είπε ότι, πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ενίσχυση του ανταγωνισμού κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση.

«Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι’ αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών», τόνισε.

Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών, επισημαίνοντας ότι προβλέπονται αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας στα καταναλωτικά δάνεια, ενίσχυση των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και ανώτατα όρια σε χρεώσεις και επιτόκια.

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Η εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη

Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτή την ώρα συμμετέχει ως κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση υψηλού επιπέδου, με τίτλο: «Η Εθνική κοινωνική συμφωνία της Ελλάδας: Ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο», όπου η χώρα μας αναδεικνύεται ως παράδειγμα προς μίμηση και ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή το ιστορικό βήμα που πραγματοποίησε η χώρα μας στα τέλη Νοεμβρίου του 2025 με την υπογραφή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας από όλους τους Εθνικούς Κοινωνικούς Εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών, ανοίγοντας τον δρόμο στην υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην επέκταση των υφιστάμενων, επιτυγχάνοντας αυξήσεις μισθών και περισσότερη προστασία για τους εργαζόμενους.

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Στα βασικά θέματα της ατζέντας της Συνόδου των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι: το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028 – 2034, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ισορροπίες, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο η συζήτηση των ηγετών θα πραγματοποιηθεί επί του νέου διαπραγματευτικού πλαισίου της Κυπριακής Προεδρίας.

Θέση της Ελλάδας είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Τα έσοδα του νέου προϋπολογισμού πρέπει, επίσης, να υπηρετούν τις αυξημένες στρατηγικές και επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Προτεραιότητα για τη χώρα μας παραμένει η προστασία των πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς και η διασφάλιση ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα καταλήξει σε μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, εκπεφρασμένη θέση του Πρωθυπουργού, την οποία αναμένεται να επαναλάβει, είναι η ανάγκη η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα να καλύπτει τις απειλές έναντι ολόκληρης της ηπείρου, μια ουσιαστική δηλαδή προσέγγιση 360 μοιρών.

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Στη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή η Ελλάδα έχει ταχθεί από την πρώτη στιγμή υπέρ της αποκλιμάκωσης και της ανάγκης εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Η χώρα μας καλωσορίζει τις τελευταίες εξελίξεις και επιμένει στη σημασία της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ και της άμεσης αποκατάστασης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Η Ελλάδα άλλωστε συμμετέχει στη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία για τα Στενά του Ορμούζ.

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Μέσα από τη νέα εφαρμογή PosoKanei οι πολίτες μπορούν να αναζητούν και να συγκρίνουν τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ.

«Είναι μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία ενισχύει τον ανταγωνισμό, κινητοποιώντας ταυτόχρονα και την καταναλωτική συνείδηση» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Το «PosoKanei» έχει ως στόχο να διευκολύνει τις καθημερινές αγορές των καταναλωτών στις αλυσίδες τροφίμων.

Με άμεσο και αξιόπιστο τρόπο μπορούν να αναζητούν προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, να συγκρίνουν τιμές ανά αλυσίδα, να δημιουργούν τις προσωπικές τους λίστες αγορών και να βλέπουν το πραγματικό κόστος των ψηφιακών καλαθιών τους πριν επισκεφτούν το κατάστημα.

Η εφαρμογή περιλαμβάνει επώνυμα προϊόντα, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας. Πέραν των τιμών για τις οποίες τηρεί ιστορικό, οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για τα φτηνότερα εναλλακτικά προϊόντα κάθε κατηγορίας εντός της ίδιας αλυσίδας σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, όπου υπάρχουν διαθέσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία, το «PosoKanei» παρέχει, επίσης, εικόνα για αντίστοιχα προϊόντα σε ευρωπαϊκές αγορές.

Η μάχη κατά της ακρίβειας παραμένει σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Για αυτό και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο και αναπτύσσουμε νέες στοχευμένες παρεμβάσεις, με στόχο την ουσιαστική στήριξη των πολιτών.

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Σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών απέναντι σε καταχρηστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές αποτελεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρυθμίσεις που καλύπτουν δανειακές συμβάσεις χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί ακινήτων, δηλαδή δάνεια που δεν συνδέονται με υποθήκη ή άλλο περιουσιακό στοιχείο. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, για ποσά έως 100.000 ευρώ.

Προβλέπεται πως οι όροι των συμβάσεων θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι και προσβάσιμοι στον μέσο καταναλωτή, ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις που οδηγούν σε επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Οι τράπεζες θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται ένας δανεισμός.

Κάθε δανειολήπτης έχει ήδη δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Ωστόσο, το πλαίσιο γίνεται πιο σαφές και κάθε πολίτης μπορεί να ακυρώσει το δάνειο χωρίς κυρώσεις και υποχρέωση αιτιολόγησης, εφόσον διαπιστώσει ότι οι όροι δεν τον εξυπηρετούν ή αν αλλάξει γνώμη. Πρόκειται για μία διάταξη που ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των καταναλωτών.

Μία από τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις είναι ότι μπαίνει ανώτατο όριο στο ποσό του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου (Σ.Ε.Π.Ε.), το οποίο δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% έως 50% του Σ.Ε.Π.Ε., όπως αυτό δημοσιεύεται σε τριμηνιαία βάση από την Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, τίθενται όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου του δανείου κατά την αποπληρωμή.

Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι να δημιουργηθεί ένα πιο δίκαιο, πιο ασφαλές, πιο αυστηρό και πιο διαφανές πλαίσιο προς όφελος του καταναλωτή.

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Ξεκίνησαν οι εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος ανακαίνισης σχολικών κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Πρόκειται για τη Β’ φάση του, η οποία αφορά 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μια πληθώρα αναβαθμίσεων και γενικότερων εργασιών συντήρησης, προκειμένου τα κτίρια να είναι έτοιμα και πλήρως λειτουργικά πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από το σχολικό έτος 2026-2027 θα αρχίσουν οι μελέτες για τις επιπλέον 450 σχολικές μονάδες της επόμενης φάσης του προγράμματος.

«Η παιδεία δεν είναι μόνο προγράμματα σπουδών και μεταρρυθμίσεις. Είναι και οι αίθουσες, οι αυλές, οι χώροι δημιουργίας και συνεργασίας. Είναι το σχολείο που αξίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι τοπικές κοινωνίες» τόνισε χαρακτηριστικά η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στόχος είναι μέσα από το πρόγραμμα να ολοκληρωθούν παρεμβάσεις αναβάθμισης για 2.000 σχολεία έως το 2029.

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Στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» διευρύνονται οι δικαιούχοι, αυξάνεται η διάρκειά του, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα άτομα με αναπηρία και οι πολύτεκνες οικογένειες.

Θα υλοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει προσεχώς και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027 και η δεύτερη θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Τα ποσά επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων και η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Το νέο πρόγραμμα ανταποκρίνεται στην εθνική στρατηγική για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς ενισχύονται οι πλάγιοι μήνες (δηλαδή Οκτώβριος έως Απρίλιος). Το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού κατευθύνεται σε αυτούς τους μήνες.

-Η σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων επιτρέπει την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης.

-Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία (≥67%) και σε οικογένειες με τέκνα – άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων.

-Εισάγεται νέα στοχευμένη ενίσχυση για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς προβλέπεται πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και άνω.

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της χώρας, ιδιαίτερα στις ορεινές και λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.