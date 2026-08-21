Μαρινάκης για ΔΕΘ: “Τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες”

Στη συνέντευξή του στο vidcast Politics του News24/7, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τοποθετείται εφ’ όλης της ύλης πάνω στα κρισιμότερα ζητήματα της επικαιρότητας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας, τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και η διαχείριση του δημοσίου χρέους ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναλύει το στεγαστικό πρόβλημα, τη στρατηγική της χώρας στα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ενώ τοποθετείται πάνω σε ζητήματα ψηφιακής προστασίας των ανηλίκων, ταυτότητας στο διαδίκτυο και εκσυγχρονισμού των δημόσιων υποδομών.

Για τη σημασία της πρόωρης αποπληρωμής του χρέους στην καθημερινότητα των πολιτών, ο κ. Μαρινάκης επισημαίνει ότι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα είναι η εισαγόμενη ακρίβεια, την οποία η κυβέρνηση θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα. Ωστόσο, διαφοροποιείται από την αντιπολίτευση τονίζοντας ότι η παροχή ατεκμηρίωτων υποσχέσεων για πρόσκαιρη δημοφιλία δεν λύνει τα προβλήματα. Υπογραμμίζει πως η κυβερνητική πολιτική βασίζεται στη διασφάλιση των απαιτούμενων εσόδων όχι μέσω υπερφορολόγησης, αλλά μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της μείωσης φόρων και εισφορών. Αναφερόμενος στα αίτια της κρίσης και των μνημονίων, εξηγεί ότι από το 1980 και για δεκαετίες η χώρα ζούσε πάνω από τις δυνάμεις της εξαιτίας πολιτικών ανταγωνισμών για το ποιος θα φανεί πιο αρεστός, υποθηκεύοντας το μέλλον των επόμενων γενιών. Η τωρινή πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή τσέπη του πολίτη, αλλά αποτελεί κρίσιμη συνθήκη που ενισχύει την αξιοπιστία της οικονομίας, προσελκύει επενδύσεις, αυξάνει τις εξαγωγές και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, απαντά στην κριτική της αντιπολίτευσης διευκρινίζοντας ότι τα χρήματα αυτά δεν επιτρέπεται βάσει των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων και των οροφών δαπανών να διατεθούν σε παροχές, αλλά η ταχύτερη εξόφληση εξοικονομεί πόρους από τόκους και θωρακίζει το μέλλον της χώρας.

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Για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ σχετικά με τις επικείμενες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει δύο βασικές αρχές. Πρώτον, ότι τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, σε αντίθεση με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Δεύτερον, ότι όλες οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.

Για τη 13η σύνταξη: Ο κ. Μαρινάκης διευκρινίζει ότι η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά οκτώ δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το ένα δισεκατομμύριο. Αναγνωρίζει ότι η επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων είναι συχνά άδικη για συνταξιούχους με μεσαία εισοδήματα που έχουν ανάγκη στήριξης, ωστόσο επιβάλλεται λόγω των περιορισμένων πόρων. Ο στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι η δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων χρημάτων με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες, αποφεύγοντας πρόσκαιρα εφάπαξ επιδόματα.

Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού και αν θα υπάρξει «Σπίτι μου ΙΙΙ»: Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόβλημα, εξαίρει την επιτυχία των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», τα οποία βοήθησαν πάνω από 30.000 νέους να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Αν και δεν αποκλείει τη μελλοντική υλοποίηση κάποιου αντίστοιχου προγράμματος εφόσον βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι, τονίζει ότι η ουσιαστική λύση βρίσκεται στην ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων και των κινήτρων. Στόχος είναι να διοχετευθούν περισσότερα ακίνητα στην αγορά, ώστε να αυξηθεί η προσφορά και να συγκρατηθούν ή να υποχωρήσουν τα ενοίκια.

Για τα Airbnb: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστηρίζει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί την κύρια αιτία για την αύξηση των ενοικίων, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στα κλειστά ακίνητα. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση παρέχει φοροαπαλλαγές και προγράμματα ανακαίνισης έως 36.000 ευρώ για όσους μετατρέπουν βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνιες ή ανοίγουν κλειστά σπίτια, ενώ παράλληλα θέτει περιορισμούς σε επιβαρυμένες περιοχές. Προτείνει μάλιστα μακροπρόθεσμα τη λήψη δραστικότερων μέτρων ώστε η διατήρηση ενός κλειστού ακινήτου να καθίσταται ασύμφορη, ξεκαθαρίζοντας ότι το στεγαστικό ζήτημα απαιτεί χρόνο και σύνθετες λύσεις.

Για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και τα τεκμήρια: Ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές και το σύστημα IRIS, αύξησαν τα δημόσια έσοδα παρά τις μειώσεις φόρων. Αναγνωρίζει ότι η επιβολή των τεκμηρίων δυσαρέστησε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, υπογραμμίζει όμως ότι ο αντικειμενικός σκοπός δεν είναι η μόνιμη διατήρησή τους. Εφόσον τα υπόλοιπα μέτρα φορολογικής συμμόρφωσης αποδώσουν καρπούς, η κυβέρνηση πρόκειται να εξετάσει τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους συνεπείς φορολογούμενους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως η χρήση POS και η κάρτα εργασίας.

Για την επιστροφή του Αλ. Τσίπρα: Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει ότι κανένας πολιτικός αντίπαλος δεν είναι αμελητέος, ασκεί όμως κριτική στην προσπάθεια ανασυγκρότησης ενός αφηγήματος ότι το 2019 η ζωή ήταν καλύτερη. Παραθέτει στοιχεία που δείχνουν τη μείωση της ανεργίας των νέων και των γυναικών σχεδόν στο μισό και τη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας από το 2019 έως σήμερα, παρά τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις, την πανδημία και τους πολέμους. Τονίζει ότι η σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί τη νοημοσύνη των πολιτών, καθώς η τότε οικονομία ήταν ουραγός στην ανάπτυξη, ενώ σήμερα καταγράφεται εκτόξευση επενδύσεων και εξαγωγών.

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Για την ακρίβεια και το διαθέσιμο εισόδημα: Ο κ. Μαρινάκης αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί η αύξηση των τιμών στα νοικοκυριά, υποστηρίζει όμως ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε περιθώριο ενίσχυσης του εισοδήματος βάσει των πραγματικών εσόδων. Σημειώνει ότι στους μηνιαίους δείκτες πληθωρισμού η Ελλάδα καταγράφει συχνά καλύτερες επιδόσεις από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ιδιαίτερα στα τρόφιμα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πανηγυρίζει αλλά θεωρεί λάθος την πολιτική εκμετάλλευση ενός διεθνούς προβλήματος. Το ζητούμενο είναι να μην επιστρέψει η χώρα σε λογικές που θα υποθηκεύσουν το μέλλον των επόμενων γενιών.

Για την Τουρκία και τα θαλάσσια πάρκα: Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, χρησιμοποιεί τον παραλληλισμό του αθλητή για να εξηγήσει ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα σχεδιάστηκαν αυστηρά βάσει του Διεθνούς Δικαίου, εντός εθνικής δικαιοδοσίας και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. Αντίθετα, οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετοι χάρτες της Τουρκίας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα διεθνές αντίκρισμα, οι οποίες συχνά λειτουργούν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα απέναντι σε μια Ελλάδα που έχει ισχυροποιηθεί μέσω οριοθετήσεων ΑΟΖ, επέκτασης των ναυτικών μιλίων και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

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Για τις τουρκικές προκλήσεις και τις δηλώσεις Σαμαρά: Απαντώντας στις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί, συμπεριλαμβανομένου του κ. Σαμαρά, συναντούσαν τον Τούρκο Πρόεδρο ακόμη και σε περιόδους έξαρσης των τουρκικών προκλήσεων, ακολουθώντας την εθνική γραμμή του διαλόγου. Επισημαίνει ότι είναι εκ του ασφαλούς να υιοθετεί κανείς πιο επιθετική ρητορική όταν βρίσκεται εκτός εξουσίας και τονίζει ότι η τωρινή κυβέρνηση συνδυάζει τον διάλογο με τη δραστική ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Για το αν υπάρχει κίνδυνος εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο: Ο κ. Μαρινάκης διαβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος άμεσης εμπλοκής της Ελλάδας στις πολεμικές συγκρούσεις της περιοχής. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η διεθνής συγκυρία παραμένει εξαιρετικά ταραγμένη και η χώρα διατηρεί τις Ένοπλες Δυνάμεις σε ετοιμότητα, διαθέτοντας τα επιχειρησιακά μέσα όπως κρίνεται αναγκαίο για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας.

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Για τη μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη: Σχετικά με τις επιχειρησιακές μετακινήσεις των αντιαεροπορικών συστημάτων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρνείται να εισέλθει σε τακτικές αναλύσεις, επικρίνοντας όσους προσπαθούν να κατασκευάσουν αφηγήματα περί ενδοτικότητας. Υπογραμμίζει ότι τα τελευταία επτά χρόνια έχουν γίνει τα σημαντικότερα βήματα για τη θωράκιση της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής στη νεότερη ιστορία της χώρας.

Για τα social media και τους ανήλικους: Ο κ. Μαρινάκης αναφέρεται στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου, φέρνοντας ως παραδείγματα διεθνείς πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και την επιστροφή στην παραδοσιακή μάθηση. Τονίζει ότι η αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποσκάπτει την κριτική σκέψη των παιδιών. Παράλληλα, υποστηρίζει την ελληνική πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποχρεωτική ταυτοποίηση των χρηστών στις πλατφόρμες κατά τη δημιουργία λογαριασμού. Διευκρινίζει ότι η πρόταση αυτή δεν καταργεί τη χρήση ψευδωνύμου προς τους άλλους χρήστες, αλλά επιτρέπει στη Δικαιοσύνη να εντοπίζει άμεσα τους δράστες σε περιπτώσεις ποινικών αδικημάτων, διαδικτυακού εκφοβισμού ή παραπληροφόρησης.

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Για τα γυαλιά Meta AI του Άδ. Γεωργιάδη που διαθέτουν ενσωματωμένη κάμερα: Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη χρήση τεχνολογικών γυαλιών από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνει ότι η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις καταγραφές ισχύει απαρέγκλιτα για όλους. Υπογραμμίζει όμως ότι η επικέντρωση σε τέτοια θέματα υποτιμά το ουσιαστικό έργο που συντελείται στον τομέα της υγείας, όπως η ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων καθώς και η αύξηση των αποδοχών του υγειονομικού προσωπικού.