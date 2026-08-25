Χρηματιστήριο Αθηνών: Νέο υψηλό 17 ετών – Ράλι για Allwyn και ΔΕΗ

Με άνοδο ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να υπερβαίνει το όριο των 2.650 μονάδων και να καταγράφει νέο υψηλό έτους και υψηλό 17 ετών.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.653,53 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,81%. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Νοεμβρίου 2009, όταν είχε διαμορφωθεί στις 2.659,40 μονάδες.

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Ενδοσυνεδριακά, ο δείκτης έφτασε έως τις 2.660,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,07%.

Από τις αρχές του 2026, τα συνολικά κέρδη του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη ανέρχονται πλέον σε 25,12%.

Στα 266,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 266,518 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά διακινήθηκαν 37.757.331 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,89%, ενώ εκείνος της μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε χωρίς μεταβολή.

Από το σύνολο των μετοχών, 51 κινήθηκαν ανοδικά, 54 υποχώρησαν και 23 παρέμειναν αμετάβλητες.

Allwyn και ΔΕΗ ανάμεσα στους πρωταγωνιστές

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η CrediaBank με 3,32%. Ακολούθησαν η Allwyn με 2,75%, η ΔΕΗ με 2,70%, η Optima Bank με 2,54% και η Aktor με 2,17%.

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Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν τα ΕΛΠΕ με 2,77%, η Jumbo με 1,14% και η Motor Oil με 1,08%.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank, με 8.886.731 μετοχές, και η CrediaBank, με 6.832.698 μετοχές.

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Σε όρους αξίας συναλλαγών, πρώτη βρέθηκε η Eurobank με 40,89 εκατ. ευρώ και ακολούθησε η Πειραιώς με 27,94 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η ΣΙΔΜΑ με 9,20% και η MIG με 6,06%. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες απώλειες σημειώθηκαν στις Αττικές Εκδόσεις, με πτώση 9,57%, και στην Ιντερτέκ, με 6,47%.