ΔΕΗ: Στρατηγικές συνεργασίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τον καθαρισμό παράκτιων περιοχών – Στη Ρόδο φέτος η δράση

Για πέμπτη διαδοχική χρονιά, η ΔΕΗ και το Project PARALIES ένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο την προστασία των ελληνικών ακτών.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, στο πλαίσιο του προγράμματος Project PARALIES on the Road, που υλοποιείται για τρίτη χρονιά στα ελληνικά νησιά, η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ρόδο. «Μέσα από καθαρισμούς και δράσεις ενημέρωσης, η συνεργασία συνεχίζει να ενισχύει την προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος» τονίζεται στην ανακοίνωση.

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Στο πλαίσιο του προγράμματος Project PARALIES on the Road x Rhodes, το φετινό καλοκαίρι υλοποιήθηκαν συνολικά 58 παράκτιοι καθαρισμοί σε 45 παραλίες της Ρόδου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία των ελληνικών ακτών και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Από τις δράσεις καθαρισμού, συλλέχθηκαν συνολικά 295 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 37.285 τεμάχια, κυρίως πλαστικά μιας χρήσης, αποτσίγαρα, κομμάτια χαρτιού και πλαστικά καλαμάκια.

Σημαντικό μέρος της φετινής πρωτοβουλίας αποτέλεσε η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της ΔΕΗ από τους τοπικούς σταθμούς παραγωγής (ΑΗΣ Σορωνής και ΑΗΣ Κατταβιάς). Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετείχαν εθελοντικά σε καθαρισμούς στις παραλίες Σορωνή και Πρασονήσι, συλλέγοντας 210 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 10.790 τεμάχια, συμβάλλοντας έμπρακτα στον καθαρισμό και την προστασία των ακτών του νησιού.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου ΔΕΗ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και συγκεκριμένα στον πυλώνα Ανάπτυξης έργων Διαμοιραζόμενης Αξίας, στις περιοχές που δραστηριοποιείται.

Το πρόγραμμα Project PARALIES on the Road x Rhodes αποτελεί φυσική συνέχεια των δράσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε νησιά των Κυκλάδων, όπως η Κέα, η Κύθνος, η Σίφνος, η Σέριφος, η Ίος, η Μήλος και η Κίμωλος. Συνολικά, στα τρία χρόνια υλοποίησης του προγράμματος Project PARALIES on the Road, έχουν πραγματοποιηθεί 145 καθαρισμοί, ενώ έχουν απομακρυνθεί περισσότερα από 410,2 κιλά απορριμμάτων, που αντιστοιχούν σε 87.307 τεμάχια, αναδεικνύοντας τη σημασία των συνεργασιών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης και την προστασία των ακτών.

«Παραμένοντας πιστή στο όραμά της για ένα πιο καθαρό και βιώσιμο μέλλον, η ΔΕΗ συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και διαμοιραζόμενης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και συνέργειες με εξειδικευμένους οργανισμούς και φορείς, επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)» καταλήγει η ανακοίνωση.