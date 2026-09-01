ΕΟΠΥΥ: Άλλαξε η επιλογή φύλου στην πλατφόρμα ΦΥΚ – Η κόντρα Σαμαρά και Γεωργιάδη

Επίσημη ανακοίνωση για τις επιλογές προσδιορισμού φύλου που εμφανίζονταν στην πλατφόρμα «ΦΥΚ κατ’ οίκον» εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ, μετά τις αντιδράσεις και την έντονη πολιτική αντιπαράθεση που προκλήθηκε.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι η σχετική πληροφορία είχε προστεθεί από την ανάδοχο εταιρεία κατ’ εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218 και γνωστοποιεί ότι η πλατφόρμα έχει ήδη τροποποιηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα δύο βιολογικά φύλα.

Τι αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ

Στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός επισημαίνει:

«Η εν λόγω πληροφορία που εμφανιζόταν στην καρτέλα “προφίλ του ασφαλισμένου” στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ’ οίκον είχε τεθεί από την ανάδοχο εταιρεία, κατ’ εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218, και έχει ήδη τροποποιηθεί με τη δυνατότητα επιλογής ενός εκ των δύο βιολογικών φύλων».

Ο ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει παράλληλα ότι η συγκεκριμένη καταχώριση δεν αξιοποιούνταν κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου και δεν επηρέαζε τις υπηρεσίες που παρέχει ο Οργανισμός.

«Σημειώνεται ότι η εν λόγω πληροφορία δεν χρησιμοποιείται κατά την επεξεργασία των δεδομένων του ασφαλισμένου, προκειμένου ο ΕΟΠΥΥ να παρέχει τις υπηρεσίες του», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά

Η πολιτική αντιπαράθεση άρχισε μετά τη σκληρή τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά για τις επιλογές φύλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη λεγόμενη «woke ατζέντα» συνειδητή κυβερνητική επιλογή και υποστήριξε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα, η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι «επαναπροσδιορισμό».

Διαβάστε αναλυτικά την παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αιχμηρή απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Στον Αντώνη Σαμαρά απάντησε μέσω ανάρτησής του στο X ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε κυβερνητικό ή ιδεολογικό ζήτημα.

Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του @kmitsotakis θα σπάσει κάθε ρεκόρ.

Πάμε να δούμε με την σειρά το τί έγινε σήμερα.

Πράξις πρώτη: η Εφημερίδα «Εστία» ανακάλυψε και καλά έκανε αυτή είναι δουλειά… pic.twitter.com/myaNiLMW5Y ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 1, 2026

Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη μορφή της πλατφόρμας είχε επιλεγεί από τον ανάδοχο του ΕΟΠΥΥ βάσει του σχετικού διεθνούς προτύπου, χωρίς ο ίδιος να έχει προηγουμένως αντιληφθεί τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι, μόλις ενημερώθηκε, έδωσε εντολή να αλλάξει η πλατφόρμα. Απέδωσε την απόφαση σε λόγους που συνδέονται με τη χρήση των φαρμάκων και όχι σε πρόθεση περιορισμού των δικαιωμάτων οποιουδήποτε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε:

«Όχι, αγαπημένε μου Πρόεδρε, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία».

Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, κάνοντας λόγο για τον «οίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη».

Διαβάστε ολόκληρη την απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στον Αντώνη Σαμαρά.

Τι άλλαξε τελικά στην πλατφόρμα

Μετά τις αντιδράσεις, η καρτέλα «προφίλ του ασφαλισμένου» στην πλατφόρμα ΦΥΚ κατ’ οίκον τροποποιήθηκε και πλέον επιτρέπει την επιλογή ενός από τα δύο βιολογικά φύλα.

Ο ΕΟΠΥΥ αποδίδει την προηγούμενη μορφή της στην εφαρμογή του προτύπου ISO/IEC 5218 από την ανάδοχο εταιρεία και τονίζει ότι η συγκεκριμένη πληροφορία δεν χρησιμοποιούνταν για την επεξεργασία των δεδομένων των ασφαλισμένων.

Η ανακοίνωση του Οργανισμού κλείνει έτσι το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, η οποία, ωστόσο, εξελίχθηκε σε ακόμη ένα επεισόδιο της πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αντώνη Σαμαρά.