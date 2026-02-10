Μαρία Καρυστιανού για αμβλώσεις: «Μου έγινε μια ερώτηση με άλλη σκοπιμότητα – Φταίει η ακρίβεια»

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Μαρία Καρυστιανού σε διαδικτυακή εκπομπή του BankingNews.gr, όπου μεταξύ άλλων κλήθηκε να απαντήσει για το ζήτημα των αμβλώσεων, μετά τη δήλωσή της που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τόνισε ότι το θέμα δεν τέθηκε με δική της πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι, ως παιδίατρος, προσεγγίζει το ζήτημα με διαφορετικά δεδομένα.

«Θα σας πω ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση με άλλη σκοπιμότητα και εγώ ως παιδίατρος, έχω άλλα δεδομένα στο μυαλό μου. Έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο.

Επίσης, γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία φροντιστική, θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά. Εκεί λοιπόν που είναι το κράτος;», ανέφερε.

Η Μαρία Καρυστιανού επεσήμανε ότι το ζήτημα των αμβλώσεων θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερου κοινωνικού διαλόγου, σημειώνοντας παράλληλα ότι στο πρόγραμμα του κόμματός της περιλαμβάνονται μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε βασική αιτία του δημογραφικού προβλήματος.

«Θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να γίνουν πράγματα και θα δείτε ότι στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για το θέμα της ακρίβειας, που είναι και ο κύριος λόγος και για το δημογραφικό και για άλλα και για όλα τα άλλα προβλήματα.

Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».

Δείτε το απόσπασμα από το 24:00