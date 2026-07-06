Παπασταύρου: “Αποκύημα της φαντασίας της Καρυστιανού οι ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν με το νέο χωροταξικό”

Στην Μαρία Καρυστιανού απάντησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μετά την ανάρτηση της Προέδρου της “Ελπίδας για την Δημοκρατία”, στην οποία αφήνει υπονοούμενα για σύνδεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο με σχέδια για ανέγερση ανεμογεννητριών.

Ο κ. Παπασταύρου, μιλώντας στο MEGA, είπε χαρακτηριστικά: «Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη και η κυρία Καρυστιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, ούτε υπάρχουν έργα που έχουν ωριμάσει, είναι αποκύημα της φαντασίας της».

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«Να τη ρωτήσετε από πού το σκέφτηκε. Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν και με το νέο χωροταξικό που είναι σε διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν» συνέχισε ο κ. Παπασταύρου.

Όπως τόνισε «στο θέμα αυτό απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιεί».

Η απάντηση Παπασταύρου ακολούθησε το αίτημα της κ. Καρυστιανού για απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν υπήρχαν αιτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε

Τοπίο ολικής καταστροφής.

Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.

Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.

Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε

Τοπίο ολικής καταστροφής.

Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.

Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν… pic.twitter.com/Ulnz0YXDAU ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ July 5, 2026

Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας.