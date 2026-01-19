Μαρία Καρυστιανού: Πολιτική θύελλα μετά τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις – «Το ζήτημα έχει λυθεί εδώ και δεκαετίες», απαντούν τα κόμματα

Έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις είναι «θέμα δημόσιας διαβούλευσης».

Η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, δέχθηκε “επίθεση” τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση, καθώς έκανε λόγο για «ηθικό θέμα», σημειώνοντας ότι υπάρχουν «και τα δικαιώματα του εμβρύου εκτός από της γυναίκας», επαναφέροντας στην επικαιρότητα ένα ζήτημα που θεωρείται λήξαν από νόμο του 1986, όταν οι γυναίκες κατάφεραν να κερδίσουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του σώματός τους και να νομιμοποιηθούν οι αμβλώσεις.

Νίκος Καραχάλιος: Κατατέθηκε η καταγγελία του κατά της Μαρίας Καρυστιανού στον Ιατρικό Σύλλογο – «Ζητώ τον πειθαρχικό της έλεγχο»

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δικαίωμα στην άμβλωση, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε αρχικά πως «σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι πολύ σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης. Ας αποφασίσει λοιπόν η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει».

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Τώρα εγώ είμαι και παιδίατρος, επομένως και λόγω της επιστήμης μου διχάζομαι ποια δικαιώματα θα πρέπει… δεν μπορώ να ιεραρχήσω τα δικαιώματα της μητέρας και του εμβρύου» συνέχισε και πρόσθεσε: «Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της. Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι, θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη, είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται».

«Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μία θέση να βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που έχει δημιουργηθεί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Κατανοώ πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας αν θέλει την τεκνοποίηση ή όχι; Την στιγμή που ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί. Και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική για διάφορους ιατρικούς λόγους – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών – επιβιώνουν» είπε η κ. Καρυστανού και συμπλήρωσε: «Το γνωρίζω ότι είναι νόμιμες οι αμβλώσεις. Για το ηθικό θέμα λέω. Θέματα τα οποία μπορεί να αφορούν το πώς θέλουμε να λειτουργεί η κοινωνία μας, μπορεί να λύνονται με διαβουλεύσεις. Όχι το συγκεκριμένο, γενικότερα».

Μαρινάκης: Φοβερό να ακούγεται αυτό από γιατρό

Ερωτήσεις για την Μαρία Καρυστιανού και τον υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

«Είναι ένα πράγμα να μπαίνει κάποιος στην πολιτική λόγω προσωπικών ερεθισμάτων, μιας προσωπικής εμπειρίας, μιας προσωπικής δύσκολης στιγμής, μιας τραγωδίας προσωπικής, και είναι ένα άλλο πράγμα να χρησιμοποιεί κάποιος το συλλογικό τραύμα, το συλλογικό πένθος, το πένθος και άλλων ανθρώπων για να προχωρήσει πολιτικά» είπε σημειώνοντας ότι τον διαχωρισμό αυτό δεν τον κάνει μόνο για την κ. Καρυστιανού.

«Μα όλοι όσοι μπαίνουν στην πολιτική μπαίνουν για κάποιους προσωπικούς λόγους, για να προσφέρουν, για να αποδείξουν ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ο καθένας έχει τους λόγους του. Αυτό λοιπόν πρέπει να το διαχωρίσουμε, οφείλουμε να το διαχωρίσουμε, γιατί ζούμε στη χώρα της απόλυτης διαστρέβλωσης και της ύψιστης προσπάθειας προπαγάνδας. Άλλο πράγμα, μπαίνω για τους όποιους δικούς μου προσωπικούς λόγους και άλλο πράγμα μετατρέπω το συλλογικό τραύμα σε βατήρα προσωπικής πολιτικής ανέλιξης. Έχουμε μια πλούσια γλώσσα η οποία βγάζει ξεκάθαρα νοήματα» πρόσθεσε.

Ο κ. Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στο ΟPEN: «Το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται και από γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν πρόκειται να γυρίσουμε πίσω – ή τουλάχιστον όσο είμαστε εμείς στα πράγματα – σε συζητήσεις που είναι λυμένες και κάθε γυναίκα, κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Σδούκου για Καρυστιανού: Τα δικαιώματα της γυναίκας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση ή διαβούλευση

«Ως γυναίκα και ως πολιτικός, αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ και δεν το περίμενα να το ακούσω από μία γυναίκα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση είναι ανεπίτρεπτη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου μιλώντας στο OPEN και στο ERTnews Radio.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα δικαίωμα «απολύτως κατοχυρωμένο, λυμένο εδώ και δεκαετίες», ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι ούτε υπό διαβούλευση ούτε υπό διαπραγμάτευση». Υπενθύμισε ότι το ζήτημα έχει κλείσει θεσμικά από το 1986 και τόνισε πως «η επαναφορά του στον δημόσιο διάλογο δεν συνιστά πρόοδο, αλλά οπισθοδρόμηση», προσβάλλοντας τόσο τις γυναίκες όσο και τη θεσμική ωριμότητα της ελληνικής κοινωνίας.

ΠΑΣΟΚ: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά με τον νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου

«Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά». Με αυτή τη φράση που εμπεριέχεται σε μία λιτή ανακοίνωση, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά στη Μαρία Καρυστιανού και δη στα σχόλια που έκανε για τις αμβλώσεις.

«Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου με τον νόμο 1609/1986 έκανε πράξη το δικαίωμα κάθε γυναίκας να αποφασίζει η ίδια με ασφάλεια για το σώμα της. Η πρόσβαση σε ασφαλή άμβλωση είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Σήμερα είναι ώρα για περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες στην κατεύθυνση, που έχει δείξει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, και όχι για πισωγύρισμα», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΥΡΙΖΑ: Η δήλωσή της για το δικαίωμα στην άμβλωση ανοίγει επικίνδυνους δρόμους

«Βαθιά πολιτική» και «επικίνδυνη» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ την σημερινή δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, σημειώνοντας ότι «ανοίγει επικίνδυνους δρόμους». Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα», ενώ αναφέρει ότι η αμφισβήτηση της κ. Καρυστιανού στο δικαίωμα της άμβλωσης «την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή».

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση του Τομέα Δικαιωμάτων & Ισότητας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της τομεάρχη Έλενας Ακρίτα, αναφέρονται τα εξής:

«Η πρόσφατη δήλωση της Μαρία Καρυστιανού ότι οι αμβλώσεις πρέπει να τεθούν σε “δημόσια διαβούλευση” δεν είναι απλώς ατυχής: είναι βαθιά πολιτική και επικίνδυνη. Πρόκειται για μια σκοταδιστική αντίληψη που ιστορικά συνδέεται με θεοκρατικά καθεστώτα, τον βαθύ αμερικανικό Νότο και την τραμπική ιδεολογία.

Στην Ελλάδα (η άμβλωση είναι νόμιμη από το 1986) και στην Ευρώπη, η συντριπτική πλειονότητα των κρατών αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό ως θεμελιώδες. Ελάχιστες – κι αποκαλυπτικές ως προς την ακραία συντηρητική ιδεολογία τους – οι εξαιρέσεις.

Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν χαρίστηκε. Κατακτήθηκε μέσα από δεκαετίες αγώνων φεμινιστριών απέναντι στην πατριαρχία, την έμφυλη βία και την θρησκοληψία.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παζαρεύονται και δεν ζυγίζονται με δημοψηφίσματα και “διαβουλεύσεις”.

Η κ. Καρυστιανού δηλώνει πως ιδεολογικά δεν βρίσκεται “ούτε δεξιά ούτε αριστερά”. Ωστόσο η αμφισβήτηση της στο δικαίωμα της άμβλωσης την τοποθετεί αυτόματα στο κόμμα Νίκη, που ήδη εκπροσωπείται στην Βουλή».

ΚΚΕ: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

«Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”» τονίζει το Τμήμα της ΚΕ του ΚΚΕ για την Ισοτιμία και τη Χειραφέτηση της Γυναίκας με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού. «Η αμφισβήτηση του δικαιώματος των γυναικών στη νόμιμη και ασφαλή άμβλωση από την κυρία Μαρία Καρυστιανού αποκαλύπτει και τις αντιδραστικές, συντηρητικές ιδέες του υπό διαμόρφωση κόμματός της».

«Αυτό το κατεκτημένο δικαίωμα δεν τίθεται σε “δημόσια διαβούλευση”, είναι αδιαπραγμάτευτο και πρέπει να συνοδεύεται με όλη την αναγκαία επιστημονική και κοινωνική στήριξη, στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας» σημειώνεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι, πίσω από γενικόλογες διακηρύξεις, είναι πολύ εύκολο να κρύβονται αναχρονιστικές, συντηρητικές και αντιδραστικές ιδέες».

Αχτσιόγλου-Σακελλαρίδης για Καρυστιανού: «Η τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις είναι προβληματική και επικίνδυνη»

«Προβληματική και επικίνδυνη» χαρακτηρίζουν την σημερινή δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, και ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως τονίζουν «το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους, έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου αναφέρει σε δήλωσή της: «Η κυρία Καρυστιανού δήλωσε το πρωί ότι οι αμβλώσεις “είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου”.

Η δήλωση είναι προβληματική για 4 λόγους:

Θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες. Το πλαίσιο παρανομίας των αμβλώσεων θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών όπως συνέβαινε στη χώρα μας πριν τη νομιμοποίησή τους και όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες που οι αμβλώσεις είναι παράνομες. Δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας – μειοψηφίας. Δεν υπάρχει πραγματική και νομική σύγκρουση προστασίας ζωής κυοφορούμενου και αυτοδιάθεσης σώματος γυναίκας, στο πλαίσιο των νόμιμων αμβλώσεων όπως οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, και για τον λόγο αυτό δεν νοείται και οποιαδήποτε στάθμιση».

«Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας» τονίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Και σημειώνει: «Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί “δημόσια διαβούλευση” επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση “τα δικαιώματα του εμβρύου” με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν».

«Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση» προσθέτει.

«Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά» καταλήγει.