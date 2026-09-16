Μητσοτάκης: “ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος με ακοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις”

Την τοποθέτηση του στην Βουλή κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός είπε: «Προτείναμε αλλαγές σε 33 διατάξεις. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία; Στην παντελώς αδιέξοδη τακτική της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις που καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους που απαιτούνταν […]. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Η λογική του «όχι σε όλα», στρέφεται κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και συνέχισε: «Είχα περιγράψει ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να αποκτήσει σύγχρονο Σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, που θα κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο και θα εμπεδώνει τη διαφάνεια ως κρίκο της εμπιστοσύνης κοινωνίας και πολιτείας.

Θα ήθελα να καταδείξω την αντίφαση μεταξύ των κομμάτων στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν σοβαρές προτάσεις και θα μπορούσαν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα συνεννόησης. Να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από όσα καταλήγουμε. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων. Όμως, μετά την πρώτη ψηφοφορία, αυτό που αντιληφθήκαμε είναι η παντελώς αδιέξοδη πρακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Καμία πρόταση δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους που απαιτούνται.

Αυτό γιατί έγινε; Κ. Ανδρουλάκη, ακόμα και δυνάμεις που αυτοπροσδιορίζονται ως σοβαρές και υπεύθυνες και που στο παρελθόν συμμετείχαν σε συνταγματικές αναθεωρήσεις υποτάχθηκαν στο αμήχανο «όχι». Επιδίωξαν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Μιλώ αποκλειστικά για το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, που έφτασε στο σημείο να μην υπερψηφίζει τομές με τις οποίες συμφωνεί, μόνο και μόνο επειδή τις προτείνει η κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε να φέρουμε προτάσεις που εσείς κάνατε, έξω από τις δικές μας προτάσεις. Και πάλι θα φτάνατε στο σημείο να καταψηφίζετε τις δικές σας προτάσεις».

«Μέσα από τη λογική του όχι σε όλα, στρέφεται κατά του πνεύματος και του γράμματος του Συντάγματος. Αν το Σύνταγμα προέβλεπε αυξημένη πλειοψηφία στη 2η Αναθεωρητική Βουλή, θα το προέβλεπε ρητά. Το Σύνταγμα επιτρέπει τη διερεύνηση αυξημένης πλειοψηφίας στην πρώτη Βουλή. Γιατί; Γιατί ο πολίτης πρέπει να λάβει υπόψη τις θέσεις των κομμάτων πριν από την κάλπη των εκλογών», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια είπε: «Εσείς λέτε ότι δεν θέλετε να δώσετε λευκή επιταγή στη ΝΔ. Παραγνωρίζω ότι με τον τρόπο αυτό προκρίνετε ότι η ΝΔ θα είναι πρώτο και αυτοδύναμο κόμμα στις εκλογές. Όμως η επιτυχία μιας συνταγματικής αναθεώρησης δεν εξαρτάται από την πλειοψηφία, αλλά από τη στάση της αντιπολίτευσης. Η ΝΔ και ως αξιωματική αντιπολίτευση είχε συμφωνήσει το 2000 στην πρώτη Βουλή, αλλά και αργότερα στην αναθεωρητική, όταν και πάλι ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό που έγινε τότε και το έκανε η ΝΔ με υπευθυνότητα, γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε και εσείς;

Ακούγεται παράλογο να μην κατοχυρώνεται και στη δική μας πατρίδα η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Ακούγεται παράλογο εμείς, τα δύο συστημικά κόμματα, να μην μπορούμε να συμφωνήσουμε για την καθολική εφαρμογή της επιστολικής ψήφου. Να μην συμφωνούμε στον συνδυασμό του μισθού και της θέσης των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση. Και το πιο σημαντικό: τα δύο κόμματα στο παρελθόν συνεργάστηκαν με μεγάλη πίεση ενάντια στο φάσμα του λαϊκισμού και σήμερα δεν συμφωνείτε να κατοχυρώσουμε θεσμικά αντίβαρα, ώστε να μην διατρέξουμε αντίστοιχο κίνδυνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν συμφωνείτε στην αλλαγή του άρθρου 86, ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή.

Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία ανέκαθεν τύλιγαν με καχυποψία την πολιτική και θα μπορούσαμε να τα λύσουμε τώρα. Κάποιοι, και ειδικά εσείς κ. Ανδρουλάκη, επιλέγετε να τα παραπέμψετε στις καλένδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κ. Ανδρουλάκη, μιλήσατε για την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των δικαστών για την ανάδειξη της ηγεσίας τους. Κάτι που έχει γίνει ήδη και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να το θεσμοθετήσουμε αυστηρά και εκεί. Το αρνείστε. Δεν αναφέρομαι στα δήθεν πατριωτικά κόμματα που αρνούνται την κατοχύρωση της ελληνικής σημαίας.

Δεν συζητούμε καθόλου και δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει συμφωνία ώστε να ρυθμίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο. Η παρούσα Βουλή επιλέγει τα υπό αναθεώρηση άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει οριστικό περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει απλά: όποιος ψηφίσει όχι ή παρών θα έχει ουσιαστικά στερήσει τη δυνατότητα στη χώρα να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται για επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία της ΔΕΘ. Τι είδε εκεί ο πολίτης; Από τη μια ένα κυβερνητικό σχέδιο σαφές, με μέτρα ενταγμένα σε ημερολόγιο εφαρμογής μήνα μήνα. Θα έρθουν στη Βουλή σύντομα και κοστολογημένα.

Μια συνεπή πολιτική που δικαιώνει το σύνθημα «το είπε, το κάναμε». Θυμίζω τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Το επίδομα Χριστουγέννων σε δημόσιους υπαλλήλους από το 2027. Την ανακούφιση ελεύθερων επαγγελματιών μέσω νέου και πιο δίκαιου υπολογισμού τεκμαρτού εισοδήματος. Θυμίζω τον ριζοσπαστικό «κουμπαρά» για τη νέα γενιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στη Θεσσαλονίκη έθεσα με ευθύνη τους στόχους μας για την Ελλάδα του 2030. Με συγκεκριμένους δείκτες. Ανάπτυξη διπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου, επενδύσεις, ανεργία κάτω του 6%. Ρεύμα φθηνότερο 30% για όλους και το αξιόχρεο μειωμένο, ώστε η νέα γενιά να μην επιβαρύνεται», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και κλείνοντας την ομιλία του ανέφερε:

«Τι διαπιστώθηκε από την άλλη; Μια ανακύκλωση ακοστολόγητων και συχνά αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Από τη μια την δική σας, κ. Ανδρουλάκη, που ήταν «πάρε κόσμο». Και 13η σύνταξη και 13ο μισθό και ΕΚΑΣ. Δεν θα μπω στη λογική κοστολόγησης, αλλά οι πολίτες καταλαβαίνουν καλά ότι αυτός που τους τάζει αφειδώς μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών οδηγεί τη χώρα στη σίγουρη συνταγή της χρεοκοπίας. Υπήρξε και μια δεύτερη όψη, αυτή που παλιά λεγόταν αυταπάτη και σήμερα αποκαλείται απάτη. Δεν θα ασχοληθώ πολύ με τον Τσίπρα, γιατί δεν είναι στην αίθουσα. Όμως ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, υιοθετώντας τις χειρότερες πρακτικές του παρελθόντος. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα κληθείτε να εφαρμόσετε όσα λέτε, γι’ αυτό και σας αντιμετωπίζουν με χαμηλή αξιοπιστία.

Ισχύει το δίλημμα «ελπίδα ή περιπέτεια» στην πορεία προς τις εκλογές. Με την ελπίδα να στηρίζεται στην αλήθεια, στο σχέδιο και στο αποτέλεσμα – και με την περιπέτεια να μην τεκμηριώνεται μόνο από την εμπειρία του παρελθόντος, αλλά να προβάλλει απειλητική κι από την ανεπάρκεια του παρόντος, ανεξάρτητα από τον τρόπο που διατυπώνεται.

Μικρή σημασία έχει αν οι πολέμιοι της ΝΔ θέλουν ή όχι να συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον αναταραχής. Να γιατί η Ελλάδα έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ από σταθερότητα, ομαλότητα και κοινωνική συνοχή και αμυντική θωράκιση της πατρίδας. Ιδίως σε έναν ταραγμένο κόσμο, που κάθε γεωπολιτική μεταβολή έχει συνέπειες στην εσωτερική μας ζωή.

Στα όπλα ενός κράτους που θέλει να πνέει με ασφάλεια και σιγουριά στα ταραγμένα νερά της εποχής θα προσέθετα και τη θεσμική κανονικότητα.

Διαψεύδονται όσοι είχαν προβλέψει πρόωρες κάλπες. Για σκεφτείτε να ήμασταν τώρα σε προεκλογική περίοδο. Πολλοί το προεξοφλούσαν ότι θα ανακοίνωνα τεράστιο πακέτο παροχών πάνω από τις δυνατότητές μας και θα οδηγούσα τη χώρα στις εκλογές. Για σκεφτείτε να το κάναμε τώρα με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Σήμερα η Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας.

Όπως τόνισα και στη Θεσσαλονίκη, ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αλλά η επιλογή μου είναι μια: δεν θα βάλω κομματικό συμφέρον πάνω από το συμφέρον της πατρίδας. Θεωρώ ότι οι εσωτερικές εξελίξεις πρέπει να καθορίζονται από το κριτήριο ικανότητας του καθενός. Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε το έργο μας με άμεσο στόχο τα οφέλη της πολιτικής να επιστρέφουν ως μέρισμα ανάπτυξης στην κοινωνία.

Έστω κι αυτή την ώρα, η αντιπολίτευση, κάθε βουλευτής ξεχωριστά, θα μπορούσε να αναθεωρήσει τη στάση του. Ξέρω ότι δεν θα πιάσει η ευχή μου τόπο, αλλά έκρινα ότι όφειλα να κάνω μια τελική προσπάθεια».

Υπενθυμίζεται ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε επισήμως πρόταση για την τροποποίηση 33 άρθρων μεταξύ των οποίων η αλλαγή του 86 για την απεμπλοκή της Βουλής από τις προανακριτικές επιτροπές, η τροποποίηση του άρθρου 16 ώστε να επιτραπεί η λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ και η θεσμική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο που θα οδηγεί σε επιβράβευση υπαλλήλων ή σε απομάκρυνση τους.

Το γεγονός ωστόσο ότι στην πρώτη ψηφοφορία που προηγήθηκε τον περασμένο Ιούλιο, το ΠΑΣΟΚ αλλά και σύσσωμη η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε καμία πρόταση, ούτε εκείνες με τις οποίες συμφωνούν, «ναρκοθέτησε» οριστικά κάθε πιθανότητα για επίτευξη αυξημένης συναίνεσης τουλάχιστον 180 βουλευτών που θα επέτρεπε στην επόμενη Βουλή να αναθεωρήσει το Σύνταγμα με απλή πλειοψηφία.

Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα, προαναθεωρητική Βουλή επιλέγει τα άρθρα και η επόμενη διαμορφώνει το περιεχόμενό τους. Μεσολαβούν εκλογές ώστε οι ψηφοφόροι να συνεκτιμούν τις θέσεις των κομμάτων. Αν ένα άρθρο καταστεί αναθεωρητέο τώρα με 180 ψήφους (σ.σ. η αυξημένη πλειοψηφία απαιτείται και στις 2 ψηφοφορίες) στην επόμενη Βουλή και στην τελική τρίτη ψηφοφορία απαιτούνται 151 για την αλλαγή του, ενώ αν δεν βρεθεί η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 τώρα, θα είναι αναγκαίες οι 180 ψήφοι σε δεύτερο χρόνο και σε ένα μετεκλογικό περιβάλλον που προμηνύεται ρευστό.