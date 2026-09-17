Επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Διήμερη περιοδεία στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο πραγματοποίησε την Τρίτη 15 και την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, συνοδευόμενος από τον Γραμματέα Οργανωτικού του κόμματος Στέλιο Κονταδάκη.

Στην Κεφαλονιά το κλιμάκιο πλαισίωσαν ο Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Καππάτος, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Κεφαλονιάς και Ιθάκης Άγγελος Βαγγελάτος, καθώς και στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας, της ΟΝΝΕΔ και των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων του νησιού.

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Στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με παραγωγικούς, θεσμικούς και υπηρεσιακούς φορείς, επιχειρηματίες και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Στη συζήτηση τέθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, το ενεργειακό κόστος, το στεγαστικό και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του νησιού.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Στέλιος Κονταδάκης επισκέφθηκαν επίσης τον Δήμο Αργοστολίου, όπου συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Θεόφιλο Μιχαλάτο, την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας, όπου τους υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ.κ. Δημήτριος, καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, όπου είχαν συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή. Η επίσκεψη έκλεισε με τη Νομαρχιακή Συνέλευση της Νέας Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της οποίας συζητήθηκαν η οργανωτική προετοιμασία και οι επόμενες δράσεις του κόμματος στο νησί.

Την Τετάρτη, η περιοδεία συνεχίστηκε στη Ζάκυνθο. Το κλιμάκιο πλαισίωσαν ο Βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ζακύνθου Στέλιος Γούλιαρης και στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Στέλιος Κονταδάκης πραγματοποίησαν διαδοχικές συναντήσεις με το Επιμελητήριο Ζακύνθου, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου, εκπροσώπους των ελαιοτριβείων, τον Ιατρικό Σύλλογο, ξενοδόχους και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων. Συναντήθηκαν, επίσης, με τον Σύλλογο Επαγγελματιών Αργασίου, τον Σύλλογο Ιδιωτικών Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών και Βιλών Ζακύνθου, τον Σύλλογο Επαγγελματιών Βασιλικού, εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της ακτοπλοΐας, τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ και τον Σύλλογο Λογιστών.

Ακολούθησαν συναντήσεις με την Επιτροπή του Λιμενικού Ταμείου, τα Διοικητικά Συμβούλια του ΟΔΑΖ και του Νοσοκομείου Ζακύνθου, τη Δημοτική Αρχή, καθώς και εκπροσώπους της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με συνεδρίαση της Νομαρχιακής Συνέλευσης της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία στελεχών και μελών των κομματικών οργανώσεων του νησιού.

Στις συζητήσεις καταγράφηκαν τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Ζακύνθου, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, την υγεία, την εκπαίδευση, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τις υποδομές και τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η έντονη τουριστική δραστηριότητα.

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Σε δήλωσή του, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε:

«Στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο συναντήσαμε ανθρώπους που εργάζονται, επιχειρούν και κρατούν όρθια την τοπική κοινωνία. Καταγράψαμε συγκεκριμένα προβλήματα και ρεαλιστικές προτάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της στέγασης για τους δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στα νησιά μας. Η παρουσία του κράτους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας προϋποθέτει ότι οι άνθρωποί του μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια στον τόπο όπου υπηρετούν.

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Παράλληλα, προχωρούμε στην οργανωτική προετοιμασία και την ανανέωση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα ψηφοδέλτιά μας και θέλουμε να δώσουμε χώρο και ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους που πιστεύουν στις ιδέες και στο όραμά μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα σε κάθε πόλη, κάθε νησί και κάθε χωριό, δίπλα στους πολίτες, με σχέδιο, συνέπεια και διάθεση να μετατρέπει τα προβλήματα που ακούει σε συγκεκριμένες λύσεις».

Οι επισκέψεις στην Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο εντάσσονται στον διαρκή κύκλο επαφών της Νέας Δημοκρατίας με τις τοπικές κοινωνίες, τις κομματικές οργανώσεις και τους παραγωγικούς φορείς σε ολόκληρη τη χώρα.