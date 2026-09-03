Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στην Τουρκία: «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν δέχεται υποδείξεις»

Αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Ευρωπαίο αξιωματούχο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις σχετικά με την ενίσχυση της άμυνάς της.

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«Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας.

«Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μία χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, την οποία η Ελλάδα επιθυμεί να ενισχύσει, πρέπει να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας.

«Η πατρίδα μου είναι μία ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί, όμως, και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση», τόνισε.

Προσεκτική επιλογή εταίρων στην ευρωπαϊκή άμυνα

Αναφερόμενος στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να δημιουργήσει μία ισχυρή ασπίδα απέναντι στις απειλές, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση από την οποία αυτές προέρχονται.

Όπως είπε, ενιαία πρέπει να είναι και η χρηματοδότηση για την προστασία κάθε ευρωπαϊκού κράτους, ενώ χαρακτήρισε το πρόγραμμα SAFE σημαντική πρωτοβουλία που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

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Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

«Χρειάζεται να επιλέγουμε τους συνοδοιπόρους μας πολύ προσεκτικά», είπε, υπενθυμίζοντας ότι βασικός όρος για τη συμμετοχή τρίτων κρατών είναι να μην πλήττονται τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας των κρατών-μελών.

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«Δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα»

Στη συνάντηση κυριάρχησε και η διαπραγμάτευση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034.

Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της επίτευξης πολιτικής συμφωνίας έως το τέλος του έτους, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται συναινέσεις ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

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Η ελληνική θέση, όπως την παρουσίασε, είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό, ο οποίος θα χρηματοδοτεί τις νέες προτεραιότητες χωρίς να υποβαθμίζει τις παραδοσιακές πολιτικές συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολιτικές συνοχής δεν ωφελούν μόνο τις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, αλλά συνολικά την Ένωση και τα κράτη που βρίσκονται στον πυρήνα της.

Πρόταση για νέο κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων απαιτεί αύξηση των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε κοινά ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά, όπως η άμυνα, να μπορούν υπό προϋποθέσεις να χρηματοδοτούνται μέσω νέων εργαλείων κοινού δανεισμού.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη εξασφάλισης επαρκών πόρων για την προσαρμογή στην κλιματική κρίση, επισημαίνοντας τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως είπε, η Ελλάδα απέφυγε τα χειρότερα, ωστόσο η απειλή είναι διαρκής και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ενιαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε τολμηρές πρωτοβουλίες με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες.

Όπως προειδοποίησε, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μείνει πίσω από τις παγκόσμιες εξελίξεις και να χάσει μία κρίσιμη ευκαιρία.

Παράλληλα, στάθηκε στο υψηλό ενεργειακό κόστος που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μία πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη όταν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας συνεχίζουν να πληρώνουν την ενέργεια ακριβότερα από τους ανταγωνιστές μας», τόνισε.

Ως άμεση προτεραιότητα έθεσε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι καταγράφηκαν υψηλές τιμές και σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

Η ελληνική προεδρία του 2027

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε τέλος στην προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές διεργασίες με σαφείς θέσεις και προτάσεις για μία Ευρώπη περισσότερο ισχυρή, ανταγωνιστική και ασφαλή.

Διαβεβαίωσε ότι η χώρα προετοιμάζεται με αίσθημα ευθύνης, ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.