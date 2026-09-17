Μαρινάκης: Προσλαμβάνονται άμεσα 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί – Όλες οι ανακοινώσεις

Στην πρόσληψη περίπου 6.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, προχωρά η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρουσίασε επίσης τις νέες λεωφορειακές συνδέσεις που τίθενται σε εφαρμογή από τον ΟΑΣΑ, τα μέτρα προστασίας για όσους επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και τη συνέχιση των προγραμμάτων «Άθληση για Όλους».

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Νωρίτερα η πρόσληψη 6.500 αναπληρωτών

Όπως ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης, το υπουργείο Παιδείας προχωρά νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στη δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Περίπου 6.500 εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν και να τοποθετηθούν στα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, με στόχο να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά.

Η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθεί την πρώτη φάση, κατά την οποία προσλήφθηκαν περίπου 30.000 αναπληρωτές, αριθμός που, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αποτελεί τη μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων της τελευταίας δεκαετίας.

Παράλληλα, τον Αύγουστο ολοκληρώθηκαν σχεδόν 5.300 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Από το 2019 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά περισσότεροι από 53.000 μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση.

Περισσότερες ειδήσεις για τις αποφάσεις και τις αλλαγές στον συγκεκριμένο τομέα δημοσιεύονται στην ενότητα Παιδεία του DEBATER.

Νέα δρομολόγια και επεκτάσεις γραμμών του ΟΑΣΑ

Από την Παρασκευή τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο λεωφορειακών συνδέσεων του ΟΑΣΑ, με νέες γραμμές και επεκτάσεις υφιστάμενων δρομολογίων.

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Οι αλλαγές προβλέπουν:

Τη σύνδεση της Λαυρεωτικής με τον σταθμό του Προαστιακού στο Κορωπί.

Τη σύνδεση των Μεγάρων και της Ελευσίνας με την Αγία Μαρίνα.

Την απευθείας σύνδεση της Ραφήνας με τον σταθμό του Μετρό στη Δουκίσσης Πλακεντίας.

Τη βελτίωση της πρόσβασης προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

Στόχος των αλλαγών είναι η καλύτερη σύνδεση της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής με το δίκτυο σταθερής τροχιάς και σημαντικές δημόσιες υποδομές.

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Όλες οι εξελίξεις για τις αστικές συγκοινωνίες και την κυκλοφορία καταγράφονται στην ενότητα Ελλάδα του DEBATER.

Δωδεκάμηνη προστασία για τους πυρόπληκτους

Ο Παύλος Μαρινάκης ανακοίνωσε επίσης την αναστολή, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026.

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Η προστασία αφορά όσους έχουν πιστοποιηθεί επισήμως ως πληγέντες, καθώς και επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σχετικό πλαίσιο κρατικής αρωγής.

Από την αναστολή εξαιρούνται οι απαιτήσεις που αφορούν διατροφή. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή ενός προσωρινού πλαισίου προστασίας, ώστε οι πληγέντες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις των καταστροφών και να προχωρήσουν στην αποκατάσταση των περιουσιών τους.

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Συνεχίζεται το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά συνεχίζονται τα προγράμματα «Άθληση για Όλους» σε 115 δήμους της χώρας.

Για την υλοποίησή τους εγκρίθηκε η πρόσληψη 830 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ενώ συνολικά προβλέπεται να λειτουργήσουν περίπου 6.590 προγράμματα.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, στα προγράμματα αναμένεται να συμμετάσχουν σχεδόν 150.000 πολίτες, με δράσεις που απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικιακές και κοινωνικές ομάδες.

Οι σημερινές ανακοινώσεις εντάσσονται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την εκπαίδευση, τις δημόσιες μεταφορές, τη στήριξη των πυρόπληκτων και τη διεύρυνση της πρόσβασης των πολιτών σε οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες.