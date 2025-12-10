Κυριάκος Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, είχε σήμερα ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, του παρέδωσε ένα βιβλίο με τον πλήρη απολογισμό δράσεων της Οργάνωσης για την τελευταία τριετία, παρουσιάζοντας παράλληλα το όραμα και τις βασικές προτεραιότητες για την ΟΝΝΕΔ των επόμενων ετών. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τη νέα γενιά.

Ο Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ δεσμεύτηκε ότι η ΟΝΝΕΔ θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, με την ίδια αποφασιστικότητα, καταθέτοντας προτάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες και ανησυχίες των νέων ανθρώπων, πάντα στο πλευρό του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.