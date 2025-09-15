Κουτσούμπας: O Εμμανουήλ Καραλής αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί

Τα δικά του συγχαρητήρια προς τον Εμμανουήλ Καραλή έστειλε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Θερμά συγχαρητήρια στον Εμμανουήλ Καραλή για την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου. Με τις επιτυχίες του, αλλά και την αφοσίωση του στις αρχές της ευγενούς άμιλλας, κατορθώνει να πρωταγωνιστεί σταθερά στις μεγάλες διοργανώσεις και να αφήνει το ανεξίτηλο στίγμα του στο άθλημα που εκπροσωπεί.

Με το βλέμμα στο μέλλον και με τη σιγουριά ότι θα φτάσει ακόμα πιο ψηλά, του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια!» αναφέρει σε συγχαρητήριο μήνυμά του, ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.