Κουτσούμπας: Να ανατραπεί η πολιτική που έχει κάνει το δικαίωμα στη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα και τον λαό δέσμιο των τραπεζών

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μίλησε νωρίτερα σήμερα στη Γούβα, στην εκδήλωση – συζήτηση που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής, με θέμα: “Μαζί με το ΚΚΕ για στέγη δικαίωμα για όλους & όχι πανάκριβο εμπόρευμα”.

Ο Δ. Κουτσούμπας επισήμανε πως και το ζήτημα της λαϊκής κατοικίας είναι «ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο στην καθημερινή ζωή χιλιάδων εργατικών-λαϊκών οικογενειών και κυρίως της νεολαίας. Και αυτό, γιατί στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, η κατοικία δε θεωρείται ανάγκη και δικαίωμα που πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για όλο τον λαό, αλλά πανάκριβο εμπόρευμα για να κερδίζουν οι κατασκευαστικοί, τραπεζικοί και ενεργειακοί όμιλοι, οι εταιρείες Airbnb και golden visa».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κριτήριο για τη συνολική στάση μας χρειάζεται να είναι η ίδια η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά» είπε.

Ανέφερε ότι τη δύσκολη πραγματικότητα τη διαμόρφωσαν κυβερνήσεις και αστικά πολιτικά κόμματα, σημειώνοντας ότι και οι προτάσεις τους για το αύριο «εκτός από αδιέξοδες για τον λαό, είναι και ολίγον copy paste γιατί όταν έχεις ως δεδομένο ότι η γη και η κατοικία είναι εμπορεύματα, τότε λίγα περιθώρια έχεις για να διαφοροποιηθείς».

«Το ΚΚΕ λέει καθαρά στον λαό ότι κριτήριό του δεν μπορεί να είναι η σταθερότητα αυτού του συστήματος, της μιας ή της άλλης αντιλαϊκής κυβέρνησης» είπε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «ο λαός μας έχει συμφέρον απέναντι στον αγώνα του για τη ζωή του και για τα δίκια του, να έχει όσο το δυνατόν πιο ανίσχυρο αντίπαλο και ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ που θα είναι μπροστάρης

Ο λαός μας όμως δεν έχει συμφέρον από την εναλλαγή προσώπων που υπηρετούν την ίδια πολιτική. Το θέμα δεν είναι να φύγει μόνο ο original Μητσοτάκης και να μας κατσικωθεί ένας μασκαρεμένος Μητσοτάκης τύπου Τσίπρα και Ανδρουλάκη».

«Το μεγάλο πρόβλημα της λαϊκής στέγης έχει την υπογραφή όλων των κομμάτων του συστήματος» και «γιγαντώθηκε εξαιτίας των κοινών στρατηγικών επιλογών των κυβερνήσεων της ΝΔ κα των προηγούμενων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για να υπηρετήσουν τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης που αφορά μόνο τα κέρδη των λίγων και προϋποθέτει το τσάκισμα της ζωής και των δικαιωμάτων των πολλών».

Αναφέρθηκε στη συνέχεια σε όλες τις πλευρές αυτού του ζητήματος και στις αιτίες της εκτίναξης των τιμών αγοράς κατοικίας και ενοικίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μίλησε για την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από το ΠΑΣΟΚ «και έστειλε τον λαό στα δικαστήρια για να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη, μπας και προστατεύσει την πρώτη του κατοικία», προσθέτοντας ότι «ο κ. Τσίπρας έδωσε τα δάνεια στα funds, έκανε τους πλειστηριασμούς ηλεκτρονικούς, μετέτρεψε τις κινητοποιήσεις του λαού ενάντια στους πλειστηριασμούς σε ποινικό αδίκημα, με αποτέλεσμα στελέχη του ΚΚΕ και άλλοι αγωνιστές να σέρνονται σε δίκες».

«Με μπόλικο θράσος σήμερα εμφανίζεται και λέει ότι επί δικής του θητείας δεν έγιναν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας» είπε ο Δ. Κουτσούμπας, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, «ο Μητσοτάκης διατήρησε όλο το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του Τσίπρα, το αξιοποίησε και το επέκτεινε μάλιστα, κάνοντας τη βαρβαρότητα των πλειστηριασμών και των εξώσεων καθημερινότητα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είπε ότι αν η ΝΔ ήθελε να λύσει το πρόβλημα του τοκισμού των δόσεων όσων έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη «πολύ απλά θα ψήφιζε την τροπολογία που είχε καταθέσει το ΚΚΕ από το 2024, που ήταν ακριβώς σε αυτό το πνεύμα. Τότε όμως την απέρριψε και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης επικαλέστηκαν το δικαίωμα της σιωπής».

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε και εξήγησε στην ομιλία του ότι «οι όποιες πρωτοβουλίες έχει πάρει η κυβέρνηση της ΝΔ για το ζήτημα της λαϊκής στέγης, όχι απλά δε έλυσαν το πρόβλημα, αντίθετα τροφοδότησαν έναν φαύλο κύκλο που οδήγησε σε επιδείνωση της κατάστασης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αλλά και τα άλλα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, πάνω κάτω σε αυτές τις προτάσεις κινούνται. Βάζουν και καμιά μικρή διαφοροποίηση πάνω στην οποία στήνουν καβγάδες για να εμφανίζονται ότι, τάχα μου, έχουν και… μεγάλες διαφωνίες» είπε, προσθέτοντας ότι «το πιο χαρακτηριστικό, βέβαια, από τις προτάσεις όλων των κομμάτων είναι ότι κανένα δε μιλάει για νομική κατοχύρωση της πρώτης κατοικίας και απαγόρευση των πλειστηριασμών».

«Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι ο λαός μας να διαλέξει ποιο πρόσωπο ή ποια κυβέρνηση θα υλοποιήσει το αντιλαϊκό σχέδιο και στο ζήτημα της λαϊκής στέγης, αλλά με ποιον τρόπο θα τους εμποδίσουμε καλύτερα, πώς θα απαλλαγούμε οριστικά από όλους αυτούς τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς και από αυτούς που τους υλοποιούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσε σε ολόπλευρη ενίσχυση του ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι το ΚΚΕ «φωτίζει ότι ο σημερινός αδιέξοδος δρόμος που ακολουθούν τα άλλα κόμματα, δεν αποτελεί και μονόδρομο για τον λαό μας. Φωτίζει την αναγκαιότητα της ανατροπής. Ότι το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός».

Ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός που γνώμονα θα έχει την κοινωνική ευημερία και όχι το καπιταλιστικό κέρδος, μπορεί να φέρει τεράστια βελτίωση σε όλους τους τομείς της ζωής των εργατικών λαϊκών δυνάμεων και στο θέμα της κατοικίας» είπε ο Δ. Κουτσούμπας και πρόσθεσε μεταξύ άλλων:

«Εμείς το λέμε καθαρά! Πρέπει και μπορεί να ανατραπεί συνολικά η πολιτική που έχει κάνει το δικαίωμα στη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα και τον λαό πελάτη και δέσμιο των τραπεζικών ομίλων και των κορακιών τους. Για να έρθει αυτό το μέλλον δεν αρκεί φυσικά μια ψήφος, όμως η ενίσχυση του ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές μπορεί να μας ανοίξει δρόμους. Να ενισχύσει αυτή την προοπτική, ενώ η ψήφος στα άλλα κόμματα, στα κόμματα του συστήματος, κάνει μόνο το ίδιο το άδικο, διεφθαρμένο, ξεπερασμένο αυτό σύστημα πιο δυνατό».

Είπε ότι το ΚΚΕ καταθέτει προτάσεις ανακούφισης των λαϊκών στρωμάτων ρεαλιστικές για τις ανάγκες του λαού και πρότεινε τις εξής 6 άμεσες προτάσεις προς υλοποίηση:

–Εδώ και τώρα πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός, με ευθύνη του κράτους, για επαναλειτουργία του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που καταργήθηκε το 2012-2013, ως μνημονιακή δέσμευση και καμία μετέπειτα κυβέρνηση δεν επανέφερε.

–Ταυτόχρονη αξιοποίηση του αποθέματος των κρατικών κτιρίων για τις ανάγκες των εργαζομένων και της νεολαίας και όχι για την κερδοφορία των ομίλων.

–Να σταματήσει εδώ και τώρα το αίσχος των πλειστηριασμών των λαϊκών κατοικιών, με νομική κατοχύρωση της πρώτης κατοικίας από τα κοράκια των τραπεζών και των funds.

–Να καταργηθεί και ο προηγούμενος ΕΝΦΙΑ και ο νέος ληστρικός αυτοδιοικητικός ΕΝΦΙΑ για τη λαϊκή κατοικία, με σημαντικούς περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση.

–Να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν οι φοιτητικές εστίες, με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ιδρυμάτων, των οικοπέδων του Δημοσίου, με ευθύνη του κράτους και όχι με ΣΔΙΤ και ενοίκια για τους φοιτητές.

–Να εξασφαλιστεί εδώ και τώρα φθηνό ρεύμα για τον λαό με αυξήσεις μισθών και κρατική στήριξη στο κόστος στέγασης των λαϊκών κατοικιών.

«Με τις θέσεις μας, τη στάση μας και την αγωνιστική μας δράση και στο θέμα της λαϊκής στέγης, ανοίγουμε κάθε μέρα ρήγματα αμφισβήτησης στην πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, στο εχθρικό αστικό κράτος, συνολικά στο σύστημα της βαρβαρότητας. Γιατί είμαστε πεπεισμένοι ότι ο ιστορικός κύκλος δεν έκλεισε απλά για τα κόμματα του συστήματος, έχει κλείσει για το ίδιο το σύστημα, από το οποίο πρέπει και μπορούμε να απαλλαγούμε οριστικά και αμετάκλητα.

Με το ΚΚΕ προχωράμε μπροστά! Δεν εγκλωβιζόμαστε στις μικροδιαφορές των άλλων κομμάτων που υπηρετούν τον ίδιο γνωστό αντιλαϊκό δρόμο.

Γιατί απλά, κάνουμε εμείς τη διαφορά!» υπογράμμισε, καταλήγοντας, ο Δ. Κουτσούμπας.