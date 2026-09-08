Στο Παρίσι την Τετάρτη ο Μητσοτάκης – Συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν

Στο Παρίσι θα μεταβεί το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα.

Η διεθνής συνάντηση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και υπό την προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας.

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Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν

Μετά τη συμμετοχή του στις εργασίες της Διάσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ατζέντα της συνάντησης των δύο ηγετών.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα παρακαθήσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.

Η Διάσκεψη για το Διάστημα

Η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής θα επικεντρωθεί στον ρόλο της Ευρώπης στη νέα εποχή της διαστημικής πολιτικής και έρευνας, καθώς και στην ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας με βάση κοινούς κανόνες.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι προκλήσεις που δημιουργούνται από τη ραγδαία ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών, αλλά και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στον συγκεκριμένο τομέα.