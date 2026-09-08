Ο διαγωνισμός που έφερε το modeling στο επίκεντρο της ελληνικής τηλεόρασης ανοίγει έναν νέο κύκλο, αναζητώντας τα πρόσωπα που ξεχωρίζουν όχι μόνο για την εικόνα τους, αλλά και για την προσωπικότητα, την πειθαρχία και τη μοναδική τους ταυτότητα. Το GNTM 7 ανεβάζει τον πήχη της μόδας, φέρνει μια νέα εποχή στον διαγωνισμό με υψηλή αισθητική, ανατροπές, απαιτητικές δοκιμασίες και ασταμάτητη δράση.

Η ανανεωμένη, δυναμική ομάδα του GNTM 7 συνδυάζει εμπειρία, αισθητική και σύγχρονη ματιά στον χώρο της μόδας.

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Ηλιάνα Παπαγεωργίου- Παρουσιάστρια και κριτής: Αναλαμβάνει έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει στο GNTM τη σύγχρονη οπτική και την πολύτιμη εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η αγορά της μόδας σήμερα.

Αναλαμβάνει έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Με σημαντική πορεία στις διεθνείς πασαρέλες και βαθιά γνώση του χώρου, φέρνει στο GNTM τη σύγχρονη οπτική και την πολύτιμη εμπειρία ενός ανθρώπου που γνωρίζει τι απαιτεί πραγματικά η αγορά της μόδας σήμερα. Λάκης Γαβαλάς – Κριτής: Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο GNTM , καταθέτοντας την ξεχωριστή του αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας.

Ο «one of a kind» Λάκης Γαβαλάς επιστρέφει στο , καταθέτοντας την ξεχωριστή του αισθητική και μια πολυετή διαδρομή στον χώρο της μόδας. Με το ιδιαίτερο στιλ, την αμεσότητα και το έντονο fashion ένστικτό του, θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους με τη μοναδική οπτική ενός ανθρώπου που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία της μόδας. Μπέττυ Μαγγίρα – Κριτής: Με την έντονη προσωπικότητα, την πολυετή εμπειρία και το τηλεοπτικό της ένστικτο, εντάσσεται στην κριτική επιτροπή του GNTM 7 για να προσθέσει τη δική της στυλιστική άποψη, δίνονταςέμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα, που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό.

Με την έντονη προσωπικότητα, την πολυετή εμπειρία και το τηλεοπτικό της ένστικτο, εντάσσεται στην κριτική επιτροπή του για να προσθέσει τη δική της στυλιστική άποψη, δίνονταςέμφαση όχι μόνο στην εικόνα, αλλά και στη γοητεία, στον χαρακτήρα και στην αμεσότητα, που κάνουν κάποιον να ξεχωρίζει μπροστά στον φακό. Άγγελος Μπράτης – Κριτής: Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας επιστρέφει στο GNTM με την υψηλή του αισθητική, την εμπειρία και τη βαθιά γνώση του χώρου. Αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική, που μπορούν να εξελιχθούν και να αποκτήσουν τη δική τους θέση στον κόσμο της μόδας.

Ο καταξιωμένος σχεδιαστής μόδας επιστρέφει στο GNTM με την υψηλή του αισθητική, την εμπειρία και τη βαθιά γνώση του χώρου. Αναζητά πρόσωπα με χαρακτήρα, αυθεντικότητα και πραγματική δυναμική, που μπορούν να εξελιχθούν και να αποκτήσουν τη δική τους θέση στον κόσμο της μόδας. Ζενεβιέβ Μαζαρί – Creative Director: Η αγαπημένη και εμβληματική φυσιογνωμία του GNTM, επιστρέφειμε το ξεχωριστό της ταμπεραμέντο και το αστείρευτο πάθος της για τη μόδα. Με τη δημιουργική και καλλιτεχνική της υπογραφή, δίνει ξεχωριστή ταυτότητα σε κάθε concept και φωτογράφιση, μετατρέποντας το set σε μια ολοκληρωμένη fashion εμπειρία και δοκιμάζοντας τα όρια των υποψηφίων.

Η εντυπωσιακή, ανατρεπτική έναρξητου φετινού διαγωνισμού δίνει μια λαμπερή γεύση του τι θα ακολουθήσει! Σε κάθε επεισόδιο, μέσα από δυναμικές φωτογραφίσεις, οι υποψήφιοι καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν τα προσόντα, την προσωπικότητα και τη θέληση για να ξεχωρίσουν στον απαιτητικό χώρο του modeling.

Φέτος, οι δοκιμασίες γίνονται ακόμη πιο θεαματικές, με concepts που προσεγγίζουν τις πραγματικές επαγγελματικές συνθήκες. Για πρώτη φορά, τα μοντέλα αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα, ενώ θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν με καταξιωμένους φωτογράφους, επαγγελματίες μοντέλα και διεθνούς φήμης σχεδιαστές.

Παράλληλα, στο πλατό όπου θα γίνεται η αξιολόγηση των προσπαθειών των μοντέλων, η καλύτερη φωτογραφία της εβδομάδας θα επιβραβεύεται με ένα ξεχωριστό έπαθλο!

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00 έρχεται η πολυαναμενόμενη, εκρηκτική πρεμιέρα του GNTM 7 με την 1η audition και πολλές εκπλήξεις!

Δείτε το trailer της ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ:

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

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Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Project Manager: Μάνος Βουράκης

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Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

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Oργάνωση Παραγωγής: Λουκάς Ζαγοραίος

Διεύθυνση Παραγωγής: Ολυμπία Χανιώτου, Αντώνης Κατσίβελος

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Αρχισυνταξία: Κατερίνα Παππά, Έλλη Παπαμάργαρη

Υπεύθυνη εκπομπής: Ίλια Κυριάκου

Creative Director: Ζενεβιέβ Μαζαρί

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Σκηνογράφος Φωτογραφίσεων: Βασίλης Μπάλτσας

Head of Casting: Ρούλα Αντωνοπούλου

Παραγωγός: Star Channel

Εκτέλεση παραγωγής:Green Pixel Productions