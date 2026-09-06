Μητσοτάκης για Καραμανλή: «Έχουμε καλή προσωπική σχέση» – Τι είπε για τη διαγραφή Σαμαρά

Στις σχέσεις του με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο πρωθυπουργός κλήθηκε να σχολιάσει την απουσία του Κώστα Καραμανλή από τη χθεσινή ομιλία του, αλλά και να απαντήσει εάν έχει μετανιώσει για τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία.

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«Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι διατηρεί καλή προσωπική σχέση με τον Κώστα Καραμανλή, επισημαίνοντας ότι σέβεται και τιμά τόσο τον πρώην πρωθυπουργό όσο και όλους τους πρώην αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας.

«Με τον κ. Καραμανλή έχω μια καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ, όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της ΝΔ, τους τέως πρωθυπουργούς», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «μόνο όποιος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά».

«Δεν επεδίωξα ποτέ τη διαγραφή Σαμαρά»

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι δεν επεδίωξε τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι οι δηλώσεις που προηγήθηκαν ήταν ιδιαίτερα βαριές.

«Μακάρι να μη φθάναμε στο σημείο να αναγκαστούμε να διαγράψουμε τον κ. Σαμαρά. Δεν το επεδίωξα ποτέ εγώ, αλλά αυτά τα οποία ειπώθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά και εξακολουθούν να λέγονται μετά τη διαγραφή», είπε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έγινε ενώ η πολιτική σύγκρουση Μητσοτάκη και Σαμαρά έχει λάβει πλέον ιδιαίτερα οξείς τόνους, με δημόσιες αιχμές και σκληρές απαντήσεις και από τις δύο πλευρές.