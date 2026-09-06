Μητσοτάκης–Σαμαράς: Ρήξη χωρίς επιστροφή – Ο πόλεμος για την «τεχνογνωσία» και την υστεροφημία

Σε ανοιχτή και εξαιρετικά σκληρή σύγκρουση εξελίσσεται πλέον η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αντώνη Σαμαρά, με τις γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών να μοιάζουν ολοκληρωτικά κομμένες.

Η αναφορά του πρωθυπουργού από το βήμα της συνέντευξης Τύπου στην 90ή ΔΕΘ περί «τεχνογνωσίας» του Αντώνη Σαμαρά στο να προκαλεί ζημιά στη Νέα Δημοκρατία προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού.

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Ο Αντώνης Σαμαράς απάντησε με on camera δήλωση, επέστρεψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την αναφορά περί υστεροφημίας και κατέληξε με τη φράση: «Δεν είναι αυτή η παράταξη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

Το «καρφί» Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ

Η νέα σύγκρουση άρχισε όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να ιδρύσει πολιτικό κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, να εισέλθει στη Βουλή και να χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία κυβερνητικό εταίρο, εφόσον δεν πετύχει την αυτοδυναμία.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε αρχικά να απαντήσει στα υποθετικά σενάρια, λέγοντας:

«Μου ζητάτε να απαντήσω σε τρία υποθετικά ερωτήματα: αν ο κ. Σαμαράς κάνει κόμμα, αν μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν θα μπω σε αυτή τη λογική».

Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε απολύτως σαφής ως προς τη δυνατότητα μελλοντικής πολιτικής συνεννόησης με τον πρώην πρωθυπουργό.

«Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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Η αναφορά στην υστεροφημία και την «τεχνογνωσία»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πολιτική πορεία του Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε και τον ανέδειξε στο ύπατο κυβερνητικό αξίωμα.

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«Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε.

Ακολούθησε η πλέον αιχμηρή αποστροφή της τοποθέτησής του, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να υποστηρίζει ότι ο Αντώνης Σαμαράς «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη» και να προσθέτει: «Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει».

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Η δήλωση αυτή ερμηνεύτηκε ως ευθεία αναφορά στο πολιτικό παρελθόν του Αντώνη Σαμαρά και ειδικότερα στην αποχώρησή του από τη Νέα Δημοκρατία και στην ίδρυση της Πολιτικής Άνοιξης το 1993.

Η άμεση απάντηση του Αντώνη Σαμαρά

Η αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού ήταν άμεση και κινήθηκε σε ακόμη υψηλότερους τόνους.

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Με on camera δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς αμφισβήτησε το δικαίωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να κρίνει ποιος βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία, απαντώντας:

«Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης».

Ο Αντώνης Σαμαράς επικαλέστηκε την εκλογή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από τη βάση του κόμματος, επισημαίνοντας:

«Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης».

Επέστρεψε την αναφορά περί υστεροφημίας

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν περιορίστηκε στην απάντηση για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά επέστρεψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την αιχμή για την πολιτική του υστεροφημία.

«Ας ανησυχεί, λοιπόν, για τη δική του υστεροφημία», δήλωσε και εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης.

Ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μείνει στην Ιστορία ως ο πρωθυπουργός:

της ακρίβειας και της φτωχοποίησης,

της διαφθοράς και της αλαζονείας,

των απευθείας αναθέσεων,

των φόρων και του «κυνηγητού» της μεσαίας τάξης,

της εξαθλίωσης αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων,

της καταστροφής της εστίασης,

της «woke ατζέντας»,

της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού,

του ΟΠΕΚΕΠΕ,

των Τεμπών και των υποκλοπών.

Δείτε ολόκληρη τη σκληρή απάντηση του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Δεν είναι αυτή η παράταξη – Είναι το κόμμα Μητσοτάκη»

Η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά ολοκληρώθηκε με μία ευθεία αμφισβήτηση της σημερινής φυσιογνωμίας και πολιτικής κατεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας:

«Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη».

Η συγκεκριμένη αποστροφή συμπυκνώνει τη βασική πολιτική κατηγορία του πρώην πρωθυπουργού: ότι η σημερινή Νέα Δημοκρατία έχει απομακρυνθεί από την παραδοσιακή της ταυτότητα και έχει μετατραπεί σε έναν σχηματισμό προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις επιλογές του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το βαθύ ρήγμα και το σενάριο νέου κόμματος

Η δημόσια ανταλλαγή πυρών επιβεβαιώνει ότι η πολιτική και προσωπική ρήξη μεταξύ των δύο πρώην αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά οριστικής σύγκρουσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει ότι δεν διακρίνει κανένα περιθώριο συνεννόησης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς αμφισβητεί ευθέως την πολιτική ταυτότητα της σημερινής Νέας Δημοκρατίας και κατηγορεί προσωπικά τον πρωθυπουργό για τις κυβερνητικές επιλογές του.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα σενάρια για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανακοίνωσε τις επόμενες κινήσεις του, όμως η επιλογή του να απαντήσει άμεσα και με τόσο υψηλούς τόνους δείχνει ότι η αντιπαράθεση με το Μέγαρο Μαξίμου εισέρχεται σε νέα φάση.

Το ερώτημα πλέον δεν αφορά μόνο τις προσωπικές σχέσεις των δύο ανδρών, αλλά και τον πιθανό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η σύγκρουσή τους στη Νέα Δημοκρατία και στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό ενόψει των εκλογών του 2027.