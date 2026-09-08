Νίκος Ρωμανός: Ο «κουμπαράς» για τα παιδιά και όλα τα μέτρα στήριξης της οικογένειας

Στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος αναφέρθηκε εκτενώς ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός.

Ο κ. Ρωμανός παρουσίασε τον οδικό χάρτη των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από το 2019 έως σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τμήματα ενός ενιαίου σχεδιασμού και όχι για αποσπασματικές παρεμβάσεις.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νέο «κουμπαρά» για τα παιδιά, στις φορολογικές ελαφρύνσεις για τις οικογένειες, στο επίδομα γέννησης και στα στεγαστικά προγράμματα για τους νέους.

Ο «κουμπαράς» και οι φοροελαφρύνσεις για τις οικογένειες

«Ο πολυσυζητημένος κουμπαράς είναι μία ακόμα μεγάλη μεταρρύθμιση για τη στήριξη της οικογένειας. Μαζί με τον μηδενισμό φόρου μέχρι 20.000 ευρώ στους τρίτεκνους και την αύξηση του επιδόματος γέννησης για κάθε επιπλέον παιδί στους πολύτεκνους, αποτελούν σημαντικά μέτρα στην ίδια κατεύθυνση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ρωμανό, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις έρχονται να προστεθούν στη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοινώθηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τέθηκε στη συνέχεια σε εφαρμογή.

Όπως σημείωσε, οι μισθωτοί έχουν ήδη διαπιστώσει αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους λόγω της μείωσης της φορολογίας εισοδήματος, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν το αντίστοιχο όφελος με την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων.

Μεγαλύτερη μείωση φόρου για κάθε παιδί

Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού τόνισε ότι η φορολογική μεταρρύθμιση έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις οικογένειες με παιδιά.

«Προέβλεπε μεγαλύτερη μείωση φόρου για κάθε παιδί, ενώ και το αφορολόγητο όριο αυξήθηκε κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί, μειώνοντας περαιτέρω την ετήσια φορολογική επιβάρυνση για τις οικογένειες», επισήμανε.

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Κατά τον ίδιο, το σύνολο των μέτρων εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό που εξελίσσεται σταδιακά από το 2019.

«Όλα αυτά δεν ήρθαν αποσπασματικά. Είναι κομμάτια ενός συνεκτικού σχεδίου που ξεδιπλώνεται από το 2019 και έχει στο επίκεντρο την ελληνική οικογένεια και τη στήριξή της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Επίδομα γέννησης έως 3.500 ευρώ

Ανατρέχοντας στις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών, ο Νίκος Ρωμανός υπενθύμισε ότι το 2020 θεσπίστηκε επίδομα γέννησης ύψους 2.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Από το 2024 το ποσό αυξήθηκε κλιμακωτά και, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας, διαμορφώνεται από 2.400 έως 3.500 ευρώ.

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Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία, όπως σημείωσε, καταβλήθηκε κατά τη θερινή περίοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Εννεάμηνη παροχή μητρότητας

Στον τομέα της προστασίας της μητρότητας, ο κ. Ρωμανός στάθηκε στην επέκταση της ειδικής παροχής μητρότητας για εννέα μήνες στις αυτοαπασχολούμενες, τις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότισσες.

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Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως υπογράμμισε, οι σχετικές παροχές εξισώθηκαν με εκείνες που ισχύουν για τις εργαζόμενες μητέρες του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση του οικογενειακού επιδόματος για τους δημοσίους υπαλλήλους. Το ποσό αυξήθηκε από 50 σε 70 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και από 70 σε 120 ευρώ για δύο παιδιά.

ΦΠΑ σε βρεφικά είδη και γονικές άδειες

Μεταξύ των μέτρων που απαρίθμησε ήταν και η υπαγωγή βασικών βρεφικών προϊόντων σε χαμηλότερους συντελεστές ΦΠΑ.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στις πάνες, στο βρεφικό γάλα και στα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, τα οποία εντάχθηκαν στον χαμηλό συντελεστή 13% ή στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, ανάλογα με την κατηγορία τους.

Στο πεδίο των εργασιακών δικαιωμάτων, ο Νίκος Ρωμανός υπενθύμισε τη θέσπιση πληρωμένης γονικής άδειας δύο μηνών μέσω της ΔΥΠΑ και για τους δύο γονείς, καθώς και την άδεια πατρότητας διάρκειας 14 ημερών με αποδοχές.

«Νταντάδες της Γειτονιάς» και περισσότερα vouchers

Ξεχωριστή θέση στην ανασκόπηση κατείχαν οι κοινωνικές δομές και τα μέτρα που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των εργαζόμενων γονέων.

Ο κ. Ρωμανός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», καθώς και στη διεύρυνση των vouchers για δωρεάν πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Στην ίδια κατεύθυνση ενέταξε και την επέκταση του ωραρίου στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία έως τις 17:30.

Στεγαστική πολιτική και «Σπίτι Μου 3»

Αναφορά έγινε και στη στεγαστική πολιτική, με επίκεντρο τα προγράμματα χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέους.

Ο Νίκος Ρωμανός στάθηκε στα αποτελέσματα του προγράμματος «Σπίτι Μου», επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη πολιτική διευρύνεται περαιτέρω.

Όπως ανέφερε, για το «Σπίτι Μου 3» προβλέπεται η αξιοποίηση πόρων ύψους 2 δισ. ευρώ, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους νέους και νέες η δυνατότητα να αποκτήσουν κατοικία με ευνοϊκότερους όρους.

«Η στήριξη της οικογένειας βρίσκεται στον πυρήνα της ιδεολογίας μας»

Ολοκληρώνοντας την ανασκόπησή του, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού υποστήριξε ότι η οικογενειακή πολιτική αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Η στήριξη της οικογένειας είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας μας και υπηρετείται από την κυβέρνηση με συνέπεια, σοβαρότητα και χειροπιαστά αποτελέσματα», κατέληξε ο Νίκος Ρωμανός.