“Κλείδωσε” το Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας – Έως 16 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν

Έως τις 16 Φεβρουαρίου αναμένεται να διεξαχθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας στην Άγκυρα, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως επιβεβαίωσε ανώτατη διπλωματική πηγή.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα τον Μάιο του 2024.

Σύμφωνα με το ertnews, η σύγκλιση του Συμβουλίου θεωρείται «κατά πάσα βεβαιότητα» δεδομένη μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, καθώς στη συνέχεια ξεκινά το Ραμαζάνι.

Η συνάντηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας θεωρείται κρίσιμη για την αποφυγή εντάσεων και τη διασφάλιση της σταθερότητας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας.

Η διπλωματική πηγή τόνισε ότι Αθήνα και Άγκυρα συμφωνούν πως τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο. Υπογράμμισε επίσης ότι, παρά το γεγονός πως δεν έχει επιτευχθεί σύγκλιση στα θεμελιώδη ζητήματα, έχει καταστεί εφικτό να αποφευχθούν σοβαρές κρίσεις και να παραμείνουν σε χαμηλή ένταση θέματα που στο παρελθόν προκαλούσαν κλιμάκωση.

Σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες της ελληνικής πλευράς, η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Αθήνα επιδιώκει μια εποικοδομητική συζήτηση, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχουν ακόμη οι συνθήκες για το μεγάλο βήμα».

Όπως εξήγησε, Ελλάδα και Τουρκία δεν μπορούν να εισέλθουν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, καθώς δεν υπάρχει κοινή βάση ως προς το εύρος τους – ζήτημα που η ελληνική πλευρά θεωρεί αδιαπραγμάτευτο. «Δεν πρόκειται να μπούμε σε συζήτηση για κανένα θέμα κυριαρχίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα του Συμβουλίου θα διαμορφωθεί στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναφερόμενη στη NAVTEX αόριστης διάρκειας που εξέδωσε πρόσφατα η Τουρκία στο Αιγαίο, η διπλωματική πηγή έκανε λόγο για πάγιες πρακτικές που αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο.

Χαρακτήρισε την τουρκική NAVTEX «παντελώς ανυπόστατη», επισημαίνοντας ότι εργαλειοποιείται ένας μηχανισμός που προορίζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Το θέμα, όπως είπε, θα τεθεί από την ελληνική πλευρά στις συνομιλίες στην Άγκυρα.

Τέλος, εκτίμησε ότι η Τουρκία επιχειρεί μέσω της NAVTEX να διαμορφώσει μια μαξιμαλιστική θέση χωρίς νομικά ερείσματα, χρησιμοποιώντας την ως έμμεση απειλή- κάτι που, όπως σημείωσε, «το αντιλαμβάνεται και η ίδια η Άγκυρα».