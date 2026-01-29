Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Στο Καστέλι αύριο ο Μητσοτάκης – Υπογραφή συμφωνίας για αεροναυτιλία

Αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο

Στο Καστέλι αύριο ο Μητσοτάκης – Υπογραφή συμφωνίας για αεροναυτιλία
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, το πρωί στο Ηράκλειο της Κρήτης και θα επισκεφτεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι, όπου και θα υπογραφεί συμφωνία για εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Το μεσημέρι ο πρωθυπουργός θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ.

