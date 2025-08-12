ΚΚΕ: Το μεγάλο σκάνδαλο είναι η ασυλία για το κεφάλαιο που υπηρετείται από την κυβέρνηση της ΝΔ
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
«Την ώρα που ο μισθός και η σύνταξη τελειώνει στις 15 του μήνα και η πλειοψηφία του λαού δεν μπορεί να κάνει ούτε μια βδομάδα διακοπές, την ίδια ώρα το Χρηματιστήριο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων είναι η άλλη όψη της λαϊκής ανέχειας», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την οικονομία και τα σκάνδαλα».
«Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο για το λαό, η -σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων- ασυλία για το κεφάλαιο και τους παρατρεχάμενους του, που υπηρετείται από την κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της ΕΕ, λειτουργώντας ως εκτροφείο διαφθοράς και ρεμούλας» ανέφερε.
