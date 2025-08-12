Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Το μεγάλο σκάνδαλο είναι η ασυλία για το κεφάλαιο που υπηρετείται από την κυβέρνηση της ΝΔ

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΚΚΕ: Το μεγάλο σκάνδαλο είναι η ασυλία για το κεφάλαιο που υπηρετείται από την κυβέρνηση της ΝΔ
DEBATER NEWSROOM

«Την ώρα που ο μισθός και η σύνταξη τελειώνει στις 15 του μήνα και η πλειοψηφία του λαού δεν μπορεί να κάνει ούτε μια βδομάδα διακοπές, την ίδια ώρα το Χρηματιστήριο σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων είναι η άλλη όψη της λαϊκής ανέχειας», επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την οικονομία και τα σκάνδαλα».

«Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο για το λαό, η -σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων- ασυλία για το κεφάλαιο και τους παρατρεχάμενους του, που υπηρετείται από την κυβέρνηση της ΝΔ και την πολιτική της ΕΕ, λειτουργώντας ως εκτροφείο διαφθοράς και ρεμούλας» ανέφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αντίδραση Γεωργιάδη στις καταγγελίες εργαζομένων του «Άγιος Σάββας» – Απειλεί με νομικές ενέργειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντίδραση Γεωργιάδη στις καταγγελίες εργαζομένων του «Άγιος Σάββας» – Απειλεί με νομικές ενέργειες

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, σε πρόσφατο δελτίο τύπου έκαναν λόγο για μολυσμένα χειρουργεία και μεταφορά επεμβάσεων στον ιδιωτικό τομέα, λόγω των έργων ανακαίνισης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ