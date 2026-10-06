Προκλητικό πανό στο ΜΖΤ Σκοπίων – Ηρακλής: Χάρτης της «Μακεδονίας» μέχρι τη Χαλκιδική

Προκλητικό πανό με χάρτη που παρουσιάζει ελληνικά εδάφη, μέχρι τη Χαλκιδική, ως τμήμα της «Μακεδονίας» αναρτήθηκε στην αναμέτρηση της ΜΖΤ Σκοπίων με τον Ηρακλή, για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το πανό τοποθετήθηκε πάνω από τον πάγκο των γηπεδούχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μήνυμα και ο χάρτης στο πανό

Το σύνθημα που συνόδευε τον χάρτη έγραφε: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο».

Όπως περιγράφει το δημοσίευμα, η απεικόνιση εμφανίζει τα όρια της «Μακεδονίας» να εκτείνονται μέχρι τη Χαλκιδική, συμπεριλαμβάνοντας ελληνική επικράτεια.

Ο συνδυασμός του συνθήματος με τον συγκεκριμένο χάρτη προσδίδει αλυτρωτικό περιεχόμενο στο πανό, το οποίο αναρτήθηκε στο γήπεδο όπου διεξάγεται η ευρωπαϊκή αναμέτρηση της ελληνικής ομάδας.