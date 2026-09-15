Σπύρος Χαλβατζής: Το “αντίο” από το ΚΚΕ – Το γαρύφαλλο του Δημήτρη Κουτσούμπα στην Ολομέλεια και η τελετή στο ΣΦΕΑ (φωτογραφίες)

Το δικό τους “αντίο” είπαν τα στελέχη του ΚΚΕ στον Σπύρο Χαλβατζή, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 79 ετών.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εμφανίστηκε με ένα γαρύφαλλο στο χέρι το πρωί της Τρίτης, 15 Σεπτεμβρίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Λίγο νωρίτερα, βουλευτές και εκλεγμένοι του ΚΚΕ είχαν αφήσει λουλούδια στα έδρανα του κόμματος, σε έναν λιτό αποχαιρετισμό στον Σπύρο Χαλβατζή, το ιστορικό στέλεχος του Περισσού .

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Ο Σπύρος Χαλβατζής είχε μια διαδρομή έξι και πλέον δεκαετιών, βαθιά ταυτισμένη με το ΚΚΕ και την υπόθεση της εργατικής τάξης, αλλά και μια παρουσία που είχε κερδίσει την εκτίμηση πέρα από το κόμμα του. Από τις διώξεις και τις εξορίες της δικτατορίας έως τη μακρά θητεία του στην ΚΝΕ και αργότερα τα κοινοβουλευτικά έδρανα, ήταν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος. EUROKINISSI

Στο ΣΦΕΑ η πολιτική τελετή

Το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή θα ειπωθεί το απόγευμα της Τρίτης. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού έχει προγραμματιστεί για τις 17:30 στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.

Η επιλογή του χώρου έχει τη δική της ιδιαίτερη σημειολογία. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών και από θέσεις ευθύνης. Η δική του πολιτική βιογραφία, άλλωστε, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις διώξεις της περιόδου της δικτατορίας.

Η οικογένειά του έχει ζητήσει, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί η προσπάθεια οικονομικής στήριξης του συστήματος Υγείας της Κούβας μέσω του mediCuba Europa. «Η Κούβα ήταν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του Σπύρου», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια, θυμίζοντας και τα ταξίδια που είχε πραγματοποιήσει εκεί ως γραμματέας της ΚΝΕ.