Μητσοτάκης: “Η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα – Να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που μετείχε σε συζήτηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», υπογράμμισε ότι η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα και να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

«Θέλω να σκεφτούμε την αγορά όπως ήταν στην αρχαία Αθήνα ως ένα είδος ιδεολογικού χώρου», επεσήμανε ο Ντάνιελ Μέντελσον, υπογραμμίζοντας ότι ενώ δεν μπορεί να ανασυσταθεί η αγορά ως φυσικός χώρος, μπορούμε να κρατήσουμε ότι η αγορά ήταν ένας χώρος όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να ανταλλάξουν ιδέες και αναφέροντας ότι ακόμη και το Ίντερνετ είναι σήμερα ένα είδος αγοράς.

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Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το πρόβλημα με την ψηφιακή αγορά είναι ότι ελέγχεται από τους αλγορίθμους των κοινωνικών δικτύων και τελικά παύει να λειτουργεί ως «αγορά» αφού καταλήγεις να έρχεσαι σε επαφή μόνο με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις. Υπογράμμισε ότι η ανάγκη για ανοιχτή ανταλλαγή είναι θεμελιώδες πρόβλημα της σύγχρονης δημόσιας πλατείας και σε έναν βαθμό εξηγεί την σημερινή πόλωση.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς ο πρωθυπουργός ξεκίνησε από την κρίση με τις τιμές των καυσίμων που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο πρόβλημα και τόνισε πως γίνεται προσπάθεια ώστε περισσότεροι πολίτες να στραφούν προς τις δημόσιες συγκοινωνίες. Είπε ότι είναι κρίσιμο να δοθούν «ποιοτικές λύσεις» στους πολίτες για να μη χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους αλλά να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ανέφερε ότι έχουν βελτιωθεί τα μέσα αλλά η επόμενη πρόκληση είναι η πυκνότητα των δρομολογίων.

Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο έργο δημόσιας επένδυσης τώρα στην Αθήνα είναι το μετρό, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της γραμμής του ηλεκτρικού και τόνισε πως προτεραιότητα είναι να βεβαιωθούμε πως οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι ασφαλείς.

Σε ερώτημα σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες και το κατά πόσο τις συναντάμε σήμερα στη φιλελεύθερη δημοκρατία μας ή στην παράδοση της δημόσιας συζήτησης, ο Ντάνιελ Μέντελσον επεσήμανε πως υπάρχει κίνδυνος στο να εξιδανικεύσουμε το πώς ήταν η αρχαία Αθήνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δίδαγμα μπορεί να είναι ότι η αθηναϊκή δημοκρατία ξέρουμε ότι κατέρρευσε και όπως οι σοφιστές χρησιμοποιούσαν την πειθώ στην αρχαία Αθήνα, σήμερα έχουμε τη χρήση των μέσων ενημέρωσης, των απίστευτων τεχνολογιών και στην ουσία έχουμε ξανά μπροστά μας τα ερωτήματα του Σωκράτη και του Πλάτωνα πώς μπορεί η πολιτική να προφυλαχθεί όταν μπορείς τόσο εύκολα να κάνεις το χειρότερο να φαίνεται καλύτερο. «Είναι μια εξαιρετική στιγμή να εξετάσουμε τις υπέροχες αξίες της δημοκρατίας που μετέδωσαν στον κόσμο οι Έλληνες αλλά να δούμε επίσης τι συνέβη στην Αθήνα, πώς η εκμετάλλευση του πολιτικού λόγου διαβρώνει τη δημοκρατία», τόνισε επισημαίνοντας πως είναι το ίδιο το παλιό πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός συμφώνησε με την ανάλυση επισημαίνοντας πως είναι συναρπαστική και σωστή. «Η σύγχρονη δημοκρατία βασίζεται σε μια παράδοση εκατοντάδων ετών πολιτικού φιλελευθερισμού που έχει δημιουργήσει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στη θέληση του λαού, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των μειονοτήτων, τη διάκριση των εξουσιών. Άρα υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο διανόησης που έχει παραχθεί επί αιώνες για να φθάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι συναρπαστικό να κοιτάμε τις αποτυχίες της δημοκρατίας που αναγνωρίστηκαν στην πραγματικότητα και από τους αρχαίους στοχαστές και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τέλος της μέρας ο λαός δεν είναι απαραίτητα πάντα δίκαιος γιατί οι Αθηναίοι ψήφισαν για τη Σικελική Εκστρατεία επειδή χειραγωγήθηκαν από έναν λαϊκιστή».

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Η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με τις ανθρωπιστικές επιστήμες οι οποίες φαίνεται να χάνουν έδαφος και το πώς ακαδημαϊκή κοινότητα και πολιτικοί ηγέτες μπορούν να υπερασπιστούν την πολιτισμική κληρονομιά.

Ο Ντάνιελ Μέντελσον μίλησε για την αξία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων και τόνισε τη σημασία οι ακαδημαϊκοί ως δάσκαλοι να αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές και όλοι να συνειδητοποιούμε ότι «η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και το τεχνητό είναι τεχνητό κι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει».

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«Σκεφτόμουν ότι σε μια εποχή που η γνώση είναι τόσο εύκολα διαθέσιμη και βασικές δεξιότητες μπορούν να αναπαραχθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιο ενδιαφέρον να ξαναδούμε τις κλασσικές σπουδές μέσα από μια διαφορετική οπτική» ανέφερε. Ένα παράδειγμα, όπως είπε, είναι το αν οι εταιρείες ΤΝ θα προσλάμβαναν φιλοσόφους για να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους και να θέτουν το ανάλογο βάρος ως προς τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνουν αυτά τα μοντέλα. Επίσης τόνισε ότι «ποιος θα φανταζόταν πως λέγαμε στα παιδιά μας να γίνουν προγραμματιστές και τώρα η ΤΝ μπορεί να γράφει κώδικα καλύτερα από τους καλύτερους προγραμματιστές αλλά δεν μπορεί να απαντήσει σε θεμελιώδεις ερωτήσεις για τις ηθικές επιλογές και θα χρειαζόταν να εκπαιδευτείτε στην κλασική φιλοσοφία για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις».

Υπογράμμισε ότι πρέπει να στραφούμε σε αυτό που είναι πραγματικά αληθινό, να ασχοληθούμε με ενδιαφέρουσες ιδέες και σκέψεις κι αυτή είναι μια πρόκληση για όλους μας.

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«Οπότε περιμένω ότι ίσως δούμε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη μελέτη των κλασικών έργων αλλά και γι’ αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακό πρόγραμμα φιλελεύθερης εκπαίδευσης που παραδοσιακά ξεκινά πάντα με τα κλασικά κείμενα», τόνισε.