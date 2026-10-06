Στον Βέλγο Francis Halzen το φετινό Νόμπελ Φυσικής

Με το Νόμπελ Φυσικής τιμήθηκε ο Βέλγος Francis Halzen για την αποφασιστική συμβολή του στο Επιστημονικό Παρατηρητήριο Νετρίνων IceCube στην Ανταρκτική.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, η επιτροπή Νόμπελ ανακοίνωσε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, ότι τον τιμά «για τις αποφασιστικές συνεισφορές του στο παρατηρητήριο νετρίνων IceCube και στην ανακάλυψη νετρίνων υψηλής ενέργειας αστροφυσικής προέλευσης».

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Πρόκειται για τη δεύτερη ανακοίνωση της εφετινής περιόδου των Νόμπελ, μετά το βραβείο Ιατρικής, που απονεμήθηκε τη Δευτέρα σε τρεις ερευνητές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία για τις έρευνές τους γύρω από τον εγκέφαλο.

Οι ανακοινώσεις των έξι βραβείων θα συνεχιστούν έως τις 12 Οκτωβρίου, με το Νόμπελ Ειρήνης να αναμένεται την Παρασκευή.

Οι νικητές του Νόμπελ Φυσικής επιλέγονται από τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών και λαμβάνουν χρηματικό έπαθλο συνολικού ύψους 12 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (1,2 εκατομμύρια δολάρια), το οποίο μοιράζεται μεταξύ των νικητών σε περίπτωση που είναι περισσότεροι από ένας.