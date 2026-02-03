ΚΚΕ: “Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική”

«Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία “δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές” είναι αυταπόδεικτα ψευδείς, απ’ τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα στους επικίνδυνους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, αναβαθμίζει τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ και στηρίζει τις διευθετήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο και σε όλο τον κόσμο.

Άλλωστε, με βάση το παραπάνω πλαίσιο η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα στον πόλεμο στην Ουκρανία και στηρίζει την αντιδραστική κυβέρνηση Ζελένσκι, στο όνομα της “διεθνούς νομιμότητας“, αλλά κλείνει τα μάτια στις επεμβάσεις των ΗΠΑ που κουρελιάζουν ακόμη περισσότερο το διεθνές δίκαιο» επισημαίνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού σε τηλεοπτικό σταθμό.

«Στα παραπάνω, και όχι μόνο, έχει την απόλυτη συναίνεση των άλλων κομμάτων του συστήματος, όπως του ΠΑΣΟΚ, επομένως είναι λογικό να τους απευθύνεται και για την επόμενη συγκυβέρνηση. Γι’ αυτό και το δίλημμα δεν είναι ούτε “Μητσοτάκης ή χάος“, ούτε “Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του”, αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ» τονίζει, καταλήγοντας, το σχόλιο του κόμματος.