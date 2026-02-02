Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πριν τις 15 Φεβρουαρίου η συνάντηση με τον Ερντογάν» – Live η συνέντευξη στον Αλέξη Παπαχελά

Μία εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη δίνει αυτή την ώρα στον ΣΚΑΪ και τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά αλλά και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. «Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για ταξίδι του κυρίου Τραμπ στην Ελλάδα. Είναι κατανοητό η ελληνική κοινωνία να ανησυχεί για το πού πηγαίνει η Ευρώπη», ανέφερε στην αρχή της συνέντευξής του.

«Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ», σημείωσε.

«Πριν τις 15 Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν»

«Έχουμε σημαντικά κεκτημένα. Υπάρχει μείωση της έντασης. Έχουμε καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό και έχουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Από την άλλη δεν τρέφω αυταπάτες. Η μεγάλη διαφορά μας είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

«Όσο η Τουρκία προσθέτει και άλλα θέματα, το να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι δύσκολο. Κρατώ τη δήλωση Φιντάν ως μια θετική αναγνώριση ότι η Τουρκία μπορεί και να εξετάζει κάποια από τα πάγια θέματά της, να μην τα αναδεικνύει με την ίδια ένταση που το έκανε στο παρελθόν», τόνισε.

«Το ότι μπορώ να μιλώ απευθείας με τον πρόεδρο Ερντογάν, μόνο καλό είναι», ανέφερε.