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ΚΚΕ: “Κοροϊδία τα μέτρα Μητσοτάκη – Επαναφέρει την γνωστή τακτική με “pass” δίνοντας ψίχουλα στον λαό”

Η απάντηση του ΚΚΕ στις εξαγγελίες για τις μειώσεις τιμών στα καύσιμα

ΚΚΕ: “Κοροϊδία τα μέτρα Μητσοτάκη – Επαναφέρει την γνωστή τακτική με “pass” δίνοντας ψίχουλα στον λαό”
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
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“Τα μέτρα – κοροϊδία δεν έχουν στόχο να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου” αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωση σχετικά με τις σημερινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Μόνο κοροϊδία “μπροστά στα μάτια” του λαού μπορεί να χαρακτηριστεί η εξαγγελία του πρωθυπουργού ότι τα διυλιστήρια, που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ κερδοφορίας αυτό το διάστημα, θα “συμβάλλουν” με μείωση της τιμής της βενζίνης κατά 10 λεπτά, τη στιγμή που όποιος χρησιμοποιεί αυτοκίνητο γνωρίζει ότι αυτή έχει παγιωθεί τουλάχιστον 20 με 30 λεπτά ακριβότερα από εκεί που ήταν πριν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

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«Μάλιστα, αυτή η “μείωση” δεν θα γίνει άμεσα, αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου, για να προλάβουν να ληστέψουν τους εργαζόμενους που θα πάνε έστω λίγες μέρες διακοπές. Την ίδια ώρα η λήξη της επιδότησης των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα της κυβέρνησης στο τσακισμένο εισόδημα των αγροτών, των επαγγελματιών και των λαϊκών οικογενειών, την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει» προσθέτει το σχόλιο του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Απέναντι στην κοροϊδία της κυβέρνησης και τα “κοστολογημένα” προγράμματα της βολικής αντιπολίτευσης, η απάντηση είναι μία και την προβάλλει μόνο το ΚΚΕ: να χάσει το κεφάλαιο για να κερδίσει έστω και ανάσες ανακούφισης ο λαός!».

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