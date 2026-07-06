ΚΚΕ: “Η συνομιλία Ντόκου αποδεικνύει τους τεράστιους κινδύνους από την εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο”

«Είτε έγινε με τεχνητή νοημοσύνη, είτε με ένα απλό e-mail, αυτό που αποδεικνύει το περιεχόμενο της συνομιλίας του συμβούλου του πρωθυπουργού, είναι οι τεράστιοι κίνδυνοι που δημιουργεί για την ασφάλεια του λαού μας η πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, στο πλευρό του ΝΑΤΟ και του καθεστώτος Ζελένσκι, καθώς και ότι τους κινδύνους αυτούς η κυβέρνηση και τους γνωρίζει και τους αποδέχεται» αναφέρει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ και καταλήγει:

«Γι’ αυτή την ουσία δεν μιλούν, τρεις μέρες τώρα, ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ, που έχει την πρώτη και βασική ευθύνη, ούτε η βολική ευρωατλαντική αντιπολίτευση, που της παρέχει -και με αυτόν τον τρόπο- πολύτιμη στήριξη».