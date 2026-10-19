ΚΚΕ κατά Μαρινάκη: «Αντικομμουνιστικό παραλήρημα – Επιχειρεί να αθωώσει τη Χρυσή Αυγή»

Σφοδρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπολύει το ΚΚΕ, με αφορμή τις αναφορές του στο κόμμα, κάνοντας λόγο για «αντικομμουνιστικό παραλήρημα» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εξισώσει τον κομμουνισμό με τον ναζισμό μέσω της λεγόμενης «θεωρίας των δύο άκρων».

Σε σχόλιό του, το ΚΚΕ συνδέει τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου με προηγούμενες τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες απόψεις, αλλά για κεντρική κυβερνητική επιλογή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, αναφέρεται στη δίκη της Χρυσής Αυγής και επικαλείται την ιστορική μνήμη της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή.

«Το αντικομμουνιστικό παραλήρημα φανερώνει τους φόβους της κυβέρνησης»

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις του Παύλου Μαρινάκη αντανακλούν την ανησυχία της κυβέρνησης απέναντι στην κοινωνική δυσαρέσκεια.

«Το σημερινό αντικομμουνιστικό παραλήρημα του κυβερνητικού εκπροσώπου και τα όσα ανέφερε για το ΚΚΕ, φανερώνουν τους πραγματικούς φόβους της κυβέρνησης και του συστήματος», αναφέρει.

Σύμφωνα με το κόμμα, η συγκεκριμένη αντιπαράθεση εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνεται η δυσαρέσκεια των πολιτών και της νεολαίας για τις συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι επιδιώκει να εκφραστεί αυτή η δυσαρέσκεια μέσα από οργανωμένες κινητοποιήσεις.

Αιχμές για Κυρανάκη και Κασιδιάρη

Ιδιαίτερα αιχμηρό είναι το σχόλιο του ΚΚΕ για προηγούμενες δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις συνέβαλαν στην πολιτική αποκατάσταση του καταδικασμένου στελέχους της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, μέσω της «θεωρίας των δύο άκρων».

«Αποδεικνύεται, παράλληλα, ότι τα όσα ανέφερε πρόσφατα ο Κυρανάκης, ξεπλένοντας τον καταδικασμένο ναζί εγκληματία Κασιδιάρη μέσω της ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων, δεν είναι σε καμία περίπτωση προσωπικές του απόψεις, αλλά κεντρική κυβερνητική γραμμή», σημειώνει το ΚΚΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για πολιτική καταγγελία του κόμματος σχετικά με το περιεχόμενο και τη σημασία των κυβερνητικών τοποθετήσεων.

«Προκλητική απόπειρα αθώωσης της Χρυσής Αυγής»

Συνεχίζοντας την κριτική του, το ΚΚΕ κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι επιχειρεί να αποσυνδέσει την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής από τη ναζιστική της ιδεολογία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όσο για την προσπάθεια του κ. Μαρινάκη να αποσπάσει τον εγκληματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής από τη ναζιστική της ιδεολογία, που, όπως αποδείχθηκε περίτρανα και στη δίκη, αποτέλεσε το υπόβαθρο των εγκλημάτων της, αυτό δεν συνιστά τίποτα άλλο παρά μια ακόμα προκλητική απόπειρα αθώωσής της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με αυτή την αναφορά, το ΚΚΕ επιμένει στη σύνδεση της ναζιστικής ιδεολογίας με την εγκληματική δράση της οργάνωσης, όπως αυτή εξετάστηκε στη δικαστική διαδικασία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αναφορά στους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής

Στο τελευταίο μέρος της ανακοίνωσής του, το ΚΚΕ επικαλείται την ιστορική μνήμη και ιδιαίτερα την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

«Τους συνιστούμε ψυχραιμία και να μην κουράζονται άδικα. Όσο κι αν το προσπαθούν, τέτοιες ανιστόρητες, εισαγόμενες από την ΕΕ, θεωρίες δεν “πιάνουν” στην Ελλάδα, που είναι απ’ άκρη σ’ άκρη ποτισμένη με το αίμα των κομμουνιστών», αναφέρει το κόμμα.

Στη συνέχεια, κάνει ειδική αναφορά στους «200 ήρωες εκτελεσμένους της Καισαριανής», επισημαίνοντας ότι είχαν απέναντί τους τόσο τους Γερμανούς ναζί όσο και τους Έλληνες συνεργάτες τους.

«Η νεολαία μαθαίνει την ιστορία και θα βγει στον αγώνα»

Το ΚΚΕ ολοκληρώνει το σχόλιό του με αναφορά στη νεολαία και στη σημασία της ιστορικής μνήμης.

«Αυτή την ιστορία η νεολαία τη μαθαίνει, εμπνέεται και θα βγει πιο ορμητικά στον αγώνα για τη ζωή της, μαζί με το ΚΚΕ, κόντρα στο ζοφερό μέλλον που της ετοιμάζουν», τονίζει.

Η ανακοίνωση προσθέτει ένα ακόμη επεισόδιο στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΚΚΕ, με επίκεντρο τη Χρυσή Αυγή, τη ναζιστική ιδεολογία και τη χρήση της «θεωρίας των δύο άκρων» στον δημόσιο διάλογο.