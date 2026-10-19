Κυβέρνηση προς ΠΑΣΟΚ: «Σταματήστε να αναζητάτε κρυφές ατζέντες – Στόχος μας η αυτοδυναμία»

Σαφές μήνυμα ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει αποκλειστικά την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές στέλνουν κυβερνητικές πηγές, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σενάρια συγκυβέρνησης με κόμματα της Ακροδεξιάς και εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τις αναφορές του σε υποτιθέμενες «κρυφές ατζέντες».

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργοί έχουν επανειλημμένα αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με κόμματα που τοποθετούνται στην Ακροδεξιά, αλλά και με άλλες πολιτικές δυνάμεις τις οποίες χαρακτηρίζουν λαϊκιστικές.

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Την ίδια ώρα, καλούν το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει τις δικές του προθέσεις για την επόμενη ημέρα των εκλογών, κάνοντας ειδική αναφορά στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και σε κόμματα της Αριστεράς.

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές έχουμε αποκλείσει τη συγκυβέρνηση»

Οι κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η θέση της Νέας Δημοκρατίας για τις μετεκλογικές συνεργασίες έχει διατυπωθεί επανειλημμένα και με σαφήνεια.

«Έχουμε χάσει τον λογαριασμό πόσες φορές ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σειρά υπουργών έχουν αποκλείσει ρητά και κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με κόμματα, τόσο της Ακροδεξιάς, όσο και της άλλης όψης του λαϊκισμού», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Με αυτή την τοποθέτηση, η κυβερνητική πλευρά επιχειρεί να κλείσει τη συζήτηση για πιθανά σενάρια συνεργασιών με πολιτικούς σχηματισμούς στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Αιχμές προς το ΠΑΣΟΚ για τις «κρυφές ατζέντες»

Στη συνέχεια, οι κυβερνητικές πηγές στρέφονται ευθέως κατά του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί αδιευκρίνιστων μετεκλογικών σχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.

«Ας σταματήσουν, λοιπόν, στο ΠΑΣΟΚ να αναζητούν δήθεν “κρυφές ατζέντες” στη Νέα Δημοκρατία και ας απαντήσουν για τη δική τους», σημειώνουν.

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Παράλληλα, σχολιάζουν την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

«Άλλωστε, η μόνη ξεκάθαρη απόφαση που φρόντισαν να αναδείξουν στο συνέδριό τους ήταν ο αποκλεισμός μιας συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, την οποία ουδέποτε τους ζητήσαμε», υπογραμμίζουν.

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«Γιατί δεν αποκλείουν συνεργασία με την Κωνσταντοπούλου;»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει αποκλείσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει προχωρήσει σε αντίστοιχη τοποθέτηση για άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

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«Την ίδια στιγμή, όμως, αποφεύγουν να αποκλείσουν αντίστοιχες συμπράξεις με την κα Κωνσταντοπούλου, με την οποία έφτασαν μέχρι και να συνυπογράψουν πρόταση δυσπιστίας», αναφέρουν.

Στην ίδια δήλωση γίνεται λόγος και για ενδεχόμενες συνεργασίες με άλλα κόμματα της Αριστεράς, με τις κυβερνητικές πηγές να επικαλούνται τις μετακινήσεις βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ.

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Οι αναφορές αυτές αποτελούν πολιτική κριτική της κυβερνητικής πλευράς και όχι ανακοίνωση συγκεκριμένης μετεκλογικής συμφωνίας από το ΠΑΣΟΚ.

«Η αυτοδυναμία είναι απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή»

Κλείνοντας την παρέμβασή τους, οι κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν προετοιμάζει εναλλακτικά σενάρια συγκυβέρνησης, αλλά επιδιώκει να εξασφαλίσει αυτοδύναμη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

«Η Νέα Δημοκρατία έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αυτοδυναμία. Πρόκειται για μια απολύτως ξεκάθαρη πολιτική επιλογή, που δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτησης ή παρερμηνείας», τονίζουν.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στην πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, με τη Νέα Δημοκρατία να επιμένει στη στρατηγική της αυτοδυναμίας και να ζητά από το ΠΑΣΟΚ να αποσαφηνίσει τις δικές του επιλογές.