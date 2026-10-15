Motor Oil: Σφοδρές αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μετά τη νέα έκρηξη με δύο τραυματίες

Την άμεση διερεύνηση των συνθηκών της νέας έκρηξης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους και την απόδοση ευθυνών ζητούν με ανακοινώσεις τους ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το ΚΚΕ, μετά τον τραυματισμό δύο εργαζομένων εργολαβικού συνεργείου το απόγευμα της Πέμπτης (15/10).

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά το εργατικό δυστύχημα της 9ης Οκτωβρίου, προκαλώντας αντιδράσεις σχετικά με τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΣΥΡΙΖΑ: «Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι»

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τυχόν παραβιάσεις των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

«Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στις εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους τείνουν να μετατραπούν σε αναλώσιμα υλικά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις στην εφαρμογή των μέτρων προστασίας, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να πραγματοποιήσουν εξονυχιστικούς ελέγχους.

«Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να εξαντλήσουν την ελεγκτική και εκτελεστική τους αυστηρότητα για να σταματήσει επιτέλους να γίνεται η εργασία στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ζήτημα ζωής ή θανάτου», τονίζει.

Παράλληλα, ζητά από το υπουργείο Εργασίας να αναλάβει τις ευθύνες του και να λάβει τα αναγκαία μέτρα, εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών.

ΚΚΕ: «Εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας»

Από την πλευρά του, το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τη νέα έκρηξη «εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας», αποδίδοντας το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, στην έλλειψη επαρκών μέτρων ασφάλειας και ελέγχων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η δεύτερη έκρηξη, σε μόλις έξι μέρες, στην Motor Oil, με αναφορές για δύο έως τώρα τραυματισμένους εργάτες σε σοβαρή κατάσταση, ως συνέπεια της ανυπαρξίας στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας και ελέγχων για την προστασία της ζωής των εργαζομένων, συνιστά εργοδοτικό έγκλημα διαρκείας», αναφέρει.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι πρόκειται για το τέταρτο σοβαρό περιστατικό από το 2020, ενώ καταγγέλλει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη προηγούμενες ανησυχίες και καταγγελίες εργαζομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζητά αναστολή των εργασιών συντήρησης

Το ΚΚΕ καλεί την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι οι εργασίες συντήρησης δεν θα συνεχιστούν πριν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και επιβεβαιωθεί η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων προστασίας.

«Να μη χυθεί άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil έχει ήδη ανακοινώσει την αναστολή των εργασιών προληπτικής συντήρησης έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της εταιρείας, το νέο περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού. Τα ακριβή αίτια παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι δύο τραυματίες, ένας 28χρονος Έλληνας και ένας 48χρονος Σλοβένος, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Κορίνθου και στη συνέχεια στο Θριάσιο, καθώς φέρουν κατάγματα και εγκαύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Motor Oil: Νέα έκρηξη – Δύο πολυτραυματίες στο διυλιστήριο