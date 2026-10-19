Πέτρος Πανταζής: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για την υπερασπιστική γραμμή της κατηγορούμενης γιατρού

Σε δημόσια παρέμβαση προχώρησε ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής, διαψεύδοντας ότι οι πληροφορίες που διακινούνται για τη μελλοντική υπερασπιστική τακτική της κατηγορούμενης εντολέως του, Ι.Γ., προέρχονται από την ίδια ή την υπεράσπισή της.

Με δελτίο Τύπου που εξέδωσε, ο πληρεξούσιος δικηγόρος αναφέρεται σε σημερινά δημοσιεύματα ενημερωτικών ιστοσελίδων και σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά ρεπορτάζ, τα οποία επικαλούνται πληροφορίες και δηλώσεις ανώνυμων πηγών που φέρονται να βρίσκονται κοντά στην κατηγορούμενη.

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Ο Πέτρος Πανταζής ξεκαθαρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποτελούν επίσημες τοποθετήσεις της υπεράσπισης, η οποία, όπως επισημαίνει, εκθέτει τις θέσεις της αποκλειστικά ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

«Δεν αντιστοιχούν σε δηλώσεις της υπεράσπισης»

Στο δελτίο Τύπου, ο δικηγόρος επισημαίνει ότι αναγκάζεται να τοποθετηθεί δημόσια, παρά την προηγούμενη δέσμευσή του να απέχει από δηλώσεις για την υπόθεση.

Όπως αναφέρει, σε σειρά δημοσιευμάτων αναπαράγονται πληροφορίες για τη μελλοντική «υπερασπιστική τακτική» της Ι.Γ., οι οποίες συνοδεύονται από αναφορές σε πηγές που υποτίθεται ότι πρόσκεινται στην κατηγορούμενη.

«Αναγκαζόμαστε να απευθυνθούμε δημοσίως με την παρούσα, παρεκκλίνοντας από την προηγούμενη δέσμευσή μας για αποφυγή οιασδήποτε δημόσιας δήλωσης για την εν λόγω υπόθεση», σημειώνει.

Στη συνέχεια, διευκρινίζει:

«Τα όσα αναπαράγονται και δημοσιεύονται δεν αντιστοιχούν σε αντίστοιχες δηλώσεις ή/και τοποθετήσεις της υπερασπίσεως της κυρίας Ι.Γ.»

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«Η θέση της κατατίθεται μόνο ενώπιον των δικαστικών αρχών»

Ο Πέτρος Πανταζής τονίζει ότι η υπερασπιστική θέση της εντολέως του δεν διατυπώνεται μέσω δημοσιευμάτων ή ανεπίσημων διαρροών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η θέση της υπεράσπισης «δηλώνεται και κατατίθεται ΜΟΝΟΝ ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών».

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Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη στάση υπαγορεύεται από τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας και στη μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας.

Η παρέμβαση δεν αποκαλύπτει ποια υπερασπιστική στρατηγική θα ακολουθήσει η κατηγορούμενη, ούτε επιβεβαιώνει το περιεχόμενο των πληροφοριών που έχουν δημοσιευτεί.

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Η αναφορά σε δύο δικαστικές αποφάσεις για τη δημοσιοποίηση στοιχείων δικογραφίας

Στο δεύτερο μέρος της ανακοίνωσής του, ο δικηγόρος επικαλείται τις υπ’ αριθμ. 2453/2023 και 5024/2025 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο δελτίο Τύπου, οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν τη δημοσιοποίηση στοιχείων ποινικών δικογραφιών και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη διάρκεια της προδικασίας.

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Ο Πέτρος Πανταζής υποστηρίζει ότι με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε παράνομη η δημοσίευση στοιχείων ποινικής δικογραφίας κατά το στάδιο της μυστικής προδικασίας.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η μετάδοση προσωπικών δεδομένων ή εγγράφων που περιλαμβάνουν τέτοια δεδομένα, όπως απολογίες κατηγορουμένων και μαρτυρικές καταθέσεις, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικών εκπομπών, μπορεί να συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το περιεχόμενο των αποφάσεων που επικαλείται.

Πρόκειται για τη νομική θέση που παρουσιάζει ο δικηγόρος στο δελτίο Τύπου του, χωρίς να παρατίθεται το πλήρες σκεπτικό των συγκεκριμένων αποφάσεων.

Το μήνυμα προς τα μέσα ενημέρωσης

Με τη δημόσια παρέμβασή του, ο Πέτρος Πανταζής επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι δεν πρέπει να αποδίδονται στην κατηγορούμενη ή στην υπεράσπισή της πληροφορίες που δεν έχουν προέλθει από επίσημη τοποθέτησή τους.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα προστασίας της ανακριτικής διαδικασίας και των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε ποινικές δικογραφίες.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με την υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς περαιτέρω αναφορά στην ουσία της υπόθεσης ή στη μελλοντική υπερασπιστική στάση της εντολέως του.