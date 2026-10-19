Τσίπρας: «Θα φέρουμε τη 13η σύνταξη εάν εξασφαλίσουμε 2 δισ. ευρώ» – Σφοδρή επίθεση σε Μητσοτάκη

Το ενδεχόμενο επαναφοράς της 13ης σύνταξης, υπό συγκεκριμένες δημοσιονομικές προϋποθέσεις, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια ωριαίας συνέντευξής του στον θεσσαλικό τηλεοπτικό σταθμό TRT, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στη Θεσσαλία.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε την πρότασή του για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, υποστηρίζοντας ότι η εξασφάλιση πρόσθετων εσόδων ύψους δύο δισεκατομμυρίων ευρώ θα μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την καταβολή της 13ης σύνταξης.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σχέσεις του με το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ενώ άσκησε ιδιαίτερα σκληρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για ζητήματα κράτους δικαίου και διαφάνειας.

«Δεν θα με ακούσετε να σας πω λεφτά υπάρχουν»

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική και στις δυνατότητες χρηματοδότησης κοινωνικών παρεμβάσεων, ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να συνδέσει την πρότασή του με συγκεκριμένες πηγές εσόδων.

«Δεν θα με ακούσετε να σας πω λεφτά υπάρχουν, θα σας πω ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με το δημοσιονομικό περιθώριο», ανέφερε.

Στη συνέχεια, παρουσίασε την προϋπόθεση για την επαναφορά της 13ης σύνταξης:

«Εάν εφαρμόσουμε το σχέδιό μας για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την πατριωτική εισφορά και διασφαλίσουμε επιπλέον δύο δισεκατομμύρια, ναι, θα είμαστε εμείς αυτοί που θα φέρουμε και τη 13η σύνταξη».

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κοινωνική προστασία και η ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων αποτελούν διαχρονική πολιτική του προτεραιότητα.

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«Έχουμε αποδείξει, εγώ έχω αποδείξει ότι η έγνοια μου είναι οι πιο αδύναμοι», σημείωσε.

Η τοποθέτησή του αφορά πολιτική δέσμευση υπό την προϋπόθεση εξεύρεσης πρόσθετων πόρων και όχι ανακοίνωση άμεσης καταβολής της 13ης σύνταξης.

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Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ και τις συνεργασίες

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στη σχέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης.

Όπως ανέφερε, σέβεται τις πολιτικές δυνάμεις του συγκεκριμένου χώρου και δεν επιδιώκει την πολιτική τους αποδυνάμωση.

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«Δεν επιλέγω να έχω μια στρατηγική εξόντωσής τους», δήλωσε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο βασικός πολιτικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Πολιτικός αντίπαλος για μένα είναι ένας, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δημιουργήθηκε για να είναι ο εναλλακτικός και αντίπαλος πόλος στη Δεξιά και στη ΝΔ», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά την εκλογική στρατηγική, σημείωσε ότι «το “εμείς ή κανείς” είναι η πραγματικότητα με βάση τον σημερινό εκλογικό νόμο».

«Ο Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει αν υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Ιδιαίτερα υψηλοί ήταν οι τόνοι της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού για τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ευθέως ζήτημα λογοδοσίας της σημερινής κυβέρνησης, εφόσον υπάρξει πολιτική αλλαγή.

«Είμαστε σε ένα απολυταρχικό καθεστώς και δεν έχουμε κανόνες ή είμαστε σε μια ευνομούμενη δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία και έχουμε κανόνες;», διερωτήθηκε.

Στη συνέχεια, ανέφερε:

«Θέλω να είμαι πολύ καθαρός σε σχέση με αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης θα λογοδοτήσει και όσοι συνέπραξαν σε αυτό, αν υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Αιχμές για τη Δικαιοσύνη και την υπόθεση των υποκλοπών

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης άσκησε κριτική και στον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, διατυπώνοντας σοβαρές καταγγελίες για κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «έχει βρει τον τρόπο να ποδηγετεί την ηγεσία της ελληνικής Δικαιοσύνης».

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση των υποκλοπών, δήλωσε:

«Στο θέμα των υποκλοπών έχουμε αποφάσεις της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, οι οποίες είναι μνημείο φαλκίδευσης της έννοιας της δικαιοσύνης στη χώρα μας».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «ευτυχώς που υπάρχουν και έντιμοι δικαστές, οι οποίοι πολλές φορές χαλάνε τη “σούπα”».

Οι παραπάνω αναφορές αποτελούν καταγγελίες και πολιτικές εκτιμήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

«Εμείς τα λεφτά τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία, δεν τα κάναμε μίζες»

Ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε και σε σύγκριση της δικής του διακυβέρνησης με τη σημερινή, επιλέγοντας ιδιαίτερα αιχμηρές εκφράσεις.

«Εμείς τα λεφτά τα βάλαμε στα δημόσια ταμεία, δεν τα κάναμε μίζες», ανέφερε.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε:

«Ήμασταν η πιο έντιμη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και τώρα έχουμε την πιο διεφθαρμένη και άδικη κυβέρνηση που έχει γνωρίσει ο τόπος».

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στη Θεσσαλία.

Κατά την επίσκεψή του, ο Αλέξης Τσίπρας είχε επίσης συνάντηση με φοιτητές και φοιτήτριες, παρουσία της επικεφαλής του Τομέα Παιδείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Ιωάννας Λαλιώτου.